ФОТО. Зимние развалины Лимбажского замка, который считался весенней резиденцией рижского архиепископа

Наша латвийская зима – не всегда хорошее время для поездок на выходных (если только вы едете не на юга), но и в это время года можно найти куда поехать. Если вы не готовы тратить на дорогу больше часа, то Лимбажи – отличное место для однодневного путешествия. Что там можно посмотреть? Ну, например, развалины резиденции рижского архиепископа.

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Как считается, замок в Лимбажи был построен уже во времена архиепископа Альберта в 1223 году. Замок считался весенней резиденцией рижского архиепископа, в которой он жил с начала февраля (Свечного дня) до конца мая или начала июня (Троицы).

Во время Ливонской войны Лимбажи опустошили войска Ивана Грозного, а также шведские и польские войска, а в 1602 году от шведов серьезно пострадали и укрепления замка. В 1621 году король Швеции Густав II Адольф подарил Лимбажский замок Риге, которой он и принадлежал до 1783 года.

C XVII века у замка сохранились только два корпуса, которые позже были приспособлены для хозяйственных целей. В XIX веке бывшая резиденция архиепископа использовалась как клеть и хлев. Стены замка были сровнены, рвы засыпаны, а от обзора замок скрыл новый замок Рижской ратуши, который в народе звали Пилсмуйжа.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Развалины замка пострадали также в 1944 году, во время Второй мировой войны, во время бомбардировки города, а в послевоенные десятилетия замок полностью потерял крышу и стены начали очень быстро разрушаться.

Лимбажский замок первоначально состоял из главного замка и фoрбурга. Главный замок образовывали четыре взаимно соединенных корпуса с двором в середине, и он был довольно близок к квадрату с внешними размерами 30,7 х 29 м. В северном углу замка поднималась квадратная башня. Стены замка были сложены из валунов, а перекрытия — из кирпичей. У замка было три этажа – полуподвал, наземный этаж и главный этаж, ив его передней части находилась надвратная башня с подъемным мостом.

В исчезнувших теперь корпусах замка находились кухня и пивоварня, а в северо-восточном корпусе, на главном этаже, рядом с воротами находились апартаменты архиепископа. большое помещение главного этажа юго-восточного корпуса служило как зал капитула, а помещение в Восточном углу было часовней.

Одним из самых значительных архитектурных элементов замка являются ворота. Отверстие ворот, которое выложено в углублении наружной стены, встроено в высокую мелкую нишу и перекрыто стрельчатой аркой. Ворота в свое время защищали поднимаемые решетки или катаракта. Края отверстия ворот и направляющие решеток на уровне первого этажа были

сформированы из особо обработанных доломитовых блоков, а верхние края ниши на уровне второго этажа заключала сложенная из кирпичей сегментная арка. В Латвии аналог такой конструкции решетки ворот пока найти не удалось.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

На уровне второго этажа над воротами замка сохранилась небольшая ниша, в которой, как считается, в средневековье находилась или скульптура покровителя или Богородицы.

С 1999 года выполняются работы по консервации стен Лимбажского замка. В части ворот замка была восстановлена сторожевая башня, ее каменные стены были заменены на деревянные конструкции. Поднявшись на башню, можно осмотреть территорию замка и частичную панораму города с высоты 12 метров. К сожалению, сейчас башня закрыта для посещения, но не очень понятно из-за чего: из-за зимы или из-за ковидных ограничений. По крайней мере мы на нее попасть не могли.

Рядом с развалинами замка на соседнем доме есть QR-код, сосканировав который можно прослушать историю замка на латышском или английском языке. Рядом с развалинами, в построенном в начале XIX века здании Ригас рата или здании управляющего поместьем Пилсмуйжа находится лимбажский музей, где устроена историческая экспозиция и выставочные залы.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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