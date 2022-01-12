ФОТО. Зимние узоры побережья Звейниекциемса

Нынешняя зима уж несколько раз радовала нас неожиданными перепадами – от полностью заваленных снегом улиц, садов и парков до растаявших почти полностью дорог и дворов. Впрочем, за городом снега меньше если и становилось, то на не слишком много. А, значит, настоящую зимнюю сказку стоит искать там. Как, например, некоторое время назад ее нашла в Звейниекциемсе Майя Друва.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Звейниекциемс – небольшое село, которое появилось в XIX веке на побережье Скулте. Здесь в основном жили рыбаки, что нашло отражение и в названии села – в переводе с латышского языка название переводится как "деревня рыбаков". В 1967 году Звейниекциемс был присоединен к территории Саулкрасты. Здесь находится Скултенский порт, основанный 7 октября 1939 года. Монументальный камень, выбранный Карлисом Улманисом и знаменующий собой начало строительства, до сих пор стоит на своем месте.

Между Скултенским портом и Саулкрастским пляжем находится каменистое Звейниекциемское побережье. Это очень популярное место среди художников и фотографов, что совершенно неудивительно, если посмотреть на фотографии того, что зимой творит на этом конкретном участке побережья наша природа:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!