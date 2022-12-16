ФОТО. Зимние вечера в Рундальском замке: Музей приглашает на необычное представление
Foto: Kārlis Anitens

С 17 декабря по 8 января Рундальский дворец будет открыт и в вечерние часы, а роскошные залы и апартаменты можно осмотреть при специальном освещении и в сопровождении медитативной музыки, которая зимой будет напоминать о приближающейся весне.

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Автором идеи стал режиссер Карлис Анитенс, который в сотрудничестве с художником по свету Оскаром Паулинасом создал постановку Lai šoziem pavasaris tuvu, которую можно будет увидеть в двух местах, расположенных рядом друг с другом – в Рундальском замке и недавно отреставрированной Межотненской церкви.

ФОТО. Зимние вечера в Рундальском замке: Музей приглашает на необычное представление
Foto: Kārlis Anitens

По вечерам в Межотненской церкви каждые полчаса в определенное время будет проходить световое и звуковое шоу, а в Рундальском замке посетителей приглашают на свободную прогулку по залам замка, где можно будет полюбоваться на роскошные люстры, зажженными которые видели лишь немногие.

Свет люстр, игра теней на украшениях роскошных комнат, медитативная музыка, в которой классические рождественские мелодии переплетаются с другими произведениями – все это заставит вас почувствовать, что весна не за горами. Вы можете свободно выбирать, какое из мест — церковь или дворец — посетить первым.

ФОТО. Зимние вечера в Рундальском замке: Музей приглашает на необычное представление
Foto: Kārlis Anitens

Единый билет на оба представления можно приобрести в кассах Bilešu paradize или на сайте bilesuparadize.lv. В билете указано время начала показа в Межотненской церкви, и этот же билет будет действителен для входа на мероприятие в Рундальский дворец в указанный день между 16:30 и 20:30, кроме 22, 24, 31 декабря и 1 января. Во время мероприятия в музее Рундальского замка будет работать кафе.

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