ФОТО. Зимняя прогулка по красивейшей тропе вокруг озера Пурэзерс

Природная тропа вокруг озера Пурэзерс считается одной из самых красивых в Латвии. Но это утверждение правдиво не только в отношении прогулок по ней в теплое время года: зимняя тропа столь же прекрасна и привлекательна для небольших приятных прогулок.

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До Пурэзерса можно легко добраться— по дороге в Алойю в местечке Пуйкуле поверните направо в сторону Урги. Через несколько километров, следуя указателям, вы окажетесь на автостоянке. От автостоянки до озера нужно идти по тропе, которую то и дело пересекают сосновые корни, и вдоль небольшого оврага. У автостоянки установлена карта с информацией об объекте.

Тропа не такая уж и короткая, но очень интересная и красивая. Возле озера оборудованы места для пикника, деревянные платформы в обоих концах озера, на которых даже есть место для костра и скамеечки.



Вдоль тропы установлены информационные стенды с QR-кодами, использовав которые можно больше узнать о местной флоре и фауне. Длина тропа составляет около 3,5 км и весь путь занимает около часа. Согласно последней информации, тропа открыта для посещения.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.