ФОТО. Зимняя прогулка по малоизвестной тропе Волчьей горы рядом с Ригой

Совсем недавно, прекрасным зимним днем читательница Delfi Дайга Микельсоне прогулялась по малоизвестной тропе Волчьей горы и поделилась с Тургидом своими впечатлениями и фотографиями.

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Дайга Микельсоне: "Некоторое время назад я прочитала в интернете, что Rīgas meži начали новый проект под названием "Создай тропы в Рижских лесах" (Radi takas Rīgas mežos), в ходе которого всем желающим предлагается посетить одну или несколько новых, а также хорошо известных пешеходных троп на территории, которой управляет предприятие. В начале февраля таким направлением стала тропа на холме Вилку, расположенная совсем рядом с Ригой.

Информации об этой тропе в интернете почти нет, но я все же нашла, что начало тропы Волчьей горы находится на правой стороне шоссе Рижская ГЭС – Яунелгава за Даугмале, недалеко от остановки Līdakas. И что Волчья гора – это красивый сосновый лес, на территории которого находятся две тропы, длиной 15 и 20 километров. Есть также одна карта, на которой указано, что пешеходная тропа в лесу круговая.

Сегодня прекрасный зимний день. Если верить прогнозам синоптиков, это единственный солнечный день на неделе. На улице прохладно, выпало довольно много снега, термометр за окном показывает минус три градуса, но я завариваю в термосе горячий кофе, раскладываю булочки, тепло одеваюсь и готовлюсь отправиться на поиски приключений.

Перед выходом я смотрю на карту: природная тропа Волчьей горы находится примерно в 30 минутах езды от Риги. Первый сюрприз – маршрут к этой природной тропе отсутствует в Waze или Google Maps. Но это неважно, я еду до Даугмале, затем немного сбавляю скорость и ищу остановку под названием Līdakas.

После Даугмале я слежу за правой стороной шоссе, потому что не знаю, где находится вход на тропу - до или после остановки. Примерно через три минуты вижу нужную мне автобусную остановку. Перед ней нет лесной дороги, чтобы свернуть с шоссе, но она есть сразу после автобусной остановки. На шоссе нет никакого знака, указывающего, что здесь находится природная тропа. Я сразу же оказываюсь на перекрестке, поскольку одна лесная дорога ведет направо, а другая - налево. Здесь нет ни информационного щита, ни знака, указывающего на вход на природную тропу. Я выезжаю на шоссе, где менее чем через 100 метров есть еще одна возможность повернуть направо и оказаться на лесной дороге. И снова нет никаких информационных щитов или знаков, и есть только одна лесная дорога. Я возвращаюсь на автостраду и продолжаю движение еще почти два километра, пока не упираюсь в указатель, гласящий, что теперь меня ждут в Огрском крае. Я разворачиваю машину и решаю вернуться к месту первой остановки, потому что логика подсказывает, что если тропа круговая, то одна лесная дорога может быть входом на тропу, а другая – выходом с нее.

Оставляю машину на перекрестке двух лесных дорог и иду исследовать маршрут. Сразу хочу добавить, что, в отличие от многих других природных троп в лесу, на этой тропе нет никаких информационных щитов, мест для отдыха или костра, никаких сооружений или маркировки тропы, которые помогли бы найти дорогу и понять, где нужно свернуть в ту или иную сторону, чтобы вернуться к шоссе. Я полагаюсь только на свою интуицию, ориентацию и количество километров, которые я прошла.

Лес очень разнообразен, есть и сосновый, и лиственный. Встречаются просеки, вышки для охотничьих укрытий, заросли… Тропу также пересекает несколько родников, на одном из них есть небольшой водопад, шум которого начинаешь слышать даже раньше, чем появляется сам родник. Время от времени на снегу можно увидеть следы различных животных.

Внезапно посреди леса я замечаю очень необычное зрелище – среди сосен лежит поле каменных крестов, в центре которого стоит памятник. Подойдя ближе, я понимаю, что это кладбище времен Первой мировой войны, где похоронены 94 немецких и три русских солдата. Надпись на надгробии на немецком языке гласит: "Все они погибли, сражаясь с истинной верой за победу во имя своего Отечества, и памятник чтит их память". Я понимаю, что это место захоронения не совсем забыто, потому что на памятнике стоит свеча и лежит свежее яблоко.

В итоге у меня вышла очень красивая прогулка в солнечный зимний день. Вернувшись к машине, я понимаю, что прошла больше 17 километров, ноги немного отяжелели, и теперь Волчья тропа ассоциируется у меня с "волчьим аппетитом". Я немного согреваюсь в машине, съедаю несколько булочек и выпиваю то, что осталось от горячего кофе, который я взяла с собой. Я смотрю на фотографии и удивляюсь тому, как красива наша латвийская природа".