ФОТО. Зимняя прогулка по старейшему дендрарию в Латвии в Скривери

Зима всегда была не самым лучшим временем для прогулок на природе, но если вы уже обошли все рижские парки и даже доехали до Юрмалы и Огре, то самое время отправиться чуть дальше. В 80 километрах от Риги, около шоссе Рига – Даугавпилс (А6) находится старейший дендрарий в Латвии – Скриверский дендрологический парк.

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Скривери – старейший дендрарий Латвии (он был основан в 1891 году), посадки которого спланировал и сформировал владелец Скриверской господской усадьбы Максимилиан фон Сиверс. При создании дендрария фон Сиверс руководствовался тремя принципами:

Территория дендрария была разбита на 19 географическо-дендрологических областей, которые представляют леса Северного полушария, 300 км от полярного круга.

Посадочный материал деревьев и кустарников, выращен из семян, которые получены из мест произрастания данных растений.

Деревья и кустарники высаживались такими группами, какими они встречаются на своей родине.





К 1902 году в Скривери насчитывалось уже 512 пород деревьев и кустарников, а к 1914 году их число выросло до 679 сортов. Впрочем, дендрарий пережил и немало катастроф. Большой ущерб посадкам нанесли не только Первая и Вторая мировая война, но и строительство Кегумской ГЭС, а также очень холодная зима 1939-40 годов, когда температура воздуха опустилась до -42 градусов и погибли многие растения, которые не были устойчивы к таким морозам.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В парке насчитывается примерно 300 видов и сортов растений. Насаждения сгруппированы по месту их естественного роста - для различных мировых геоботанических районов. Для удобства посетителей проложены дорожки, а рядом с растениями находятся дощечки с названиями. Фонтан, который в теплое время года работает со вторника по воскресенье, сейчас выключен. На другой стороне шоссе Рига – Даугавпилс (А6) находится Скриверский лесной парк с прогулочными тропами.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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