ФОТО. Золотая осень в Екабпилсе: куда отправиться на прогулку?

Холод и уныние – не единственные определения, которые можно употребить, описывая осень в Латвии. Это время года может быть и очень красивым – особенно когда деревья окрашиваются в разные цвета. И Екабпилс, кстати, не исключение. Так почему бы не съездить туда на денек?

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Екабпилс, считающийся восьмым по величине городом Латвии, расположен в 143 километрах от Риги. Раньше на двух берегах Даугавы находились два города — Екабпилс и Крустпилс. В 1962 году через реку построили мост и города объединились в один – Екабпилс. Самой известной его достопримечательностью считается Крустпилсский замок.

Точный год постройки Крустпилсского замка неизвестен, но считается, что это произошло в последней четверти XIII века. Среди владельцев здания были и рижский епископ и король Польши, а с 1586 года до Первой мировой войны замком владела семья барона фон Корфа. С 1921 по 1994 год здание находилось в ведении военных организаций – сначала Министерства обороны Латвии, а после Второй мировой войны – 16-го советского авиационного полка дальней разведки.

Foto: Kaspars Siliņš

Летом нынешнего года в замке завершилась реконструкция Большого зала, во время которой был отреставрирован исторический паркет, а также роспись на потолке помещения. Правда сейчас в замок пускают только вакцинированных или переболевших Covid-19. Впрочем, в замок идти не обязательно – можно просто прогуляться по замковому парку.

Кроме Крустпилсского замка в Екабпилсе можно посетить екабпилсский Межапарк и водохранилище Раджу. В Межапарке установлены спортивные тренажеры, и "Тропа здоровья" открыта и бесплатна для всех. Здесь есть площадки для игры в волейбол и баскетбол, детские площадки, тропа с деревянными тренажерами, игра "Лесное домино", солнечная терраса и т.д.

Ну и, разумеется, можно доехать до открытой совсем недавно рядом с Екабпилсом смотровой вышки Таборкалнс. Башня, высотой 28 метров, расположена на холме высотой 137, 8 метров и с нее открываются прекрасные виды на окрестности.

Снимками осеннего Екабпилса мы обязаны фотографу Каспарсу Силиньшу.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.