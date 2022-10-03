ФОТО. Золотая осень в обновленном историческом парке Кемери

Парк Кемери – одно из тех мест, где золотая осень выглядит не менее потрясающе, чем в Сигулде. Тем более, что в прошлом году его прекрасно отреставрировали и сейчас там гулять еще приятнее, нежели прежде.

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Большую роль в возрождении Кемери после Первой мировой войны сыграл доктор Янис Либиетис, который с 1928 по 1944 год был директором Государственного Кемерского учреждения серных источников. Благодаря финансовой поддержке государства, в 1920-1930-х годах в Кемери было построено несколько важных зданий, которые сохранились до наших дней и приобрели статус памятника культуры.

Гостиница "Кемери"



Гостиница "Кемери" была построена по проекту выдающегося латвийского архитектора Эйжена Лаубе (1880-1967). Гостиница является ярким образцом неоклассицизма в архитектуре Латвии, и за свою белизну и величественный вид получила в народе название "Белый корабль", пишет портал latvia.travel.

В 30-е годы XX века гостиница была одной из самых современных в Европе, в ней было 100 номеров, что позволяло курорту Кемери предлагать медицинские услуги не только в сезон, но и в течение всего года.

На первом этаже располагались комнаты отдыха и места для собраний, на втором - семь роскошных двухкомнатных номеров. На втором, третьем и четвертом этажах здания располагалось еще 107 однокомнатных номеров. На пятом же этаже гостиницы находилось кафе с террасой и танцевальным залом, а также комнаты для загара. С террасы лестница вела на 33-метровую смотровую башню, где развевался государственный флаг Латвии.

Процедурные кабинеты можно было найти на двух нижних этажах южной стороны здания. Для лечения использовались серные и углекислотные ванны, римские и русские бани, грязевые ванны, компрессы и другие методы.

Кемерский парк с сетью извилистых тропинок вдоль Вершупите спроектировал и начал создавать еще в 1839 году рижский ландшафтный садовник Карлис Хейнрих Вагнер, пишет портал Visit Jurmala. После строительства гостиницы в Кемери в 1936 году, в его западной части создали симметричный партер с газонами, цветочными насаждениями и дорожками. Прогулки в парке считались одним из главных условий выздоровления больных.

Foto: Artis Veigurs

В советское время здесь располагался санаторий "Кемери" на 300 мест. Это была главная здравница курорта, где применяли современную медицинскую аппаратуру и новейшие методы лечения. Здесь лечили заболевания нервной и костно-мышечной систем, гинекологические болезни и заболевания суставов.

Санаторий был закрыт в 1995 году, и теперь здание гостиницы "Кемери" находится в частной собственности.

Островок любви



В 90-х годах XIX века в парке Кемери была расширена система каналов и вырыты два пруда с искусственными островами. Один из этих островов расположился возле Кемерской православной церкви. Остров, который позже стал известен как "Остров любви", был соединен с материком деревянным мостом.

Foto: Artis Veigurs

Уже с конца XIX века здесь находился богато украшенный резьбой по дереву павильон, который был разрушен во время Первой мировой войны. Та же ротонда, которую мы видим на островке сейчас, была построена в 1928 году по проекту архитектора Фридриха Скуиньша. Здесь находился кофейный павильон, где гостям курорта предлагали безалкогольные напитки, чай и кофе с закусками, а для развлечения было установлено радио. По вечерам павильон освещался. В советское время у "Островка любви" отмечали День ребенка.

Здесь также находился причал для лодок, который можно было арендовать для прогулок по Вершупите и системе каналов.

Водонапорная башня

Водонапорная башня Кемери была построена в 1929 году по проекту архитектора Фридриха Скуиньша. Когда-то в башне находился резервуар сероводородного источника и резервуар питьевой воды емкостью 100 кубометров. Сейчас в ней находится только резервуар с питьевой водой, объемом в 300 кубометров.

Foto: Artis Veigurs

На верхней платформе башни (42 метра над землей) была оборудована смотровая площадка, с которой гости курорта могли любоваться окрестностями Кемери. Площадка была популярной туристической достопримечательностью с 1930 по 1941 год. В послевоенное время Кемерская водонапорная башня использовалась только для обеспечения услуг водопровода.

В 2020 году водонапорную башню отреставрировали: был полностью восстановлен ее исторический облик, а также оборудованы смотровые площадки на высоте 12 и 42 метра, с которых открывается прекрасный вид. На первом этаже башни появился туристический информационный пункт, на втором – экспозиция, рассказывающая об истории курорта Кемери.

Водонапорная башня открыта для посетителей до 30 октября, ежедневно с 10:00 до 18:00, посещение бесплатное. За дополнительную плату можно заказать экскурсию по отреставрированному курортному парку Кемеру и водонапорной башне в течение всего года. Экскурсию можно заказать по телефону 29126551. Следует отметить, что посещение верхней смотровой площадки возможно только по предварительному заказу, который можно сделать, нажав здесь.