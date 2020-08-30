Где отдохнуть в Латвии: уютный контейнерный дом в Саулкрасты

Решили отдохнуть в Саулкрасты? Один из вариантов ночлега - уютный домик Summer Container House. Который появился и тем более стал гостиницей практически случайно и неожиданно для хозяина.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Всё началось в 2015 году. Мы строили дом и купили контейнер, чтобы хранить в нём инструменты и материалы. Дом достроили, контейнер был больше не нужен. Я пытался его продать, но интереса никто не высказал. Тогда я решил, что это повод реализовать свой маленький проект", - рассказывает хозяин дома Марис Виманис.

Контейнер превратился в жилое помещение студийного типа площадью 18 квадратных метров, к которому прилегает 35-метровая терраса с крышей. В самом контейнере находится комната и кухня. Уже шестой сезон Марис принимает гостей и ему это нравится: иногда среди них попадаются совершенно фантастические люди, и это возможность получить новый опыт

Foto: Privātais arhīvs

Хотя Марис и не занимается этим повседневно, сфера строительства и дизайна ему очень близка. Сейчас он строит баню и стеклянный павильон, в котором можно будет поесть домашней еды небольшой компанией в уютной атмосфере. "Я в готовке полнейший любитель, но мне это очень нравится, и я бы хотел в будущем научиться как следует готовить", - признаётся он.

Узнать больше о контейнерном гостевом доме можно здесь и здесь.