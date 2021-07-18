Где отдохнуть в жару? Десять рижских благоустроенных пляжей

Рижанам – повезло: не выезжая за черту города, можно искупаться и позагорать практически в любом рижском районе. И даже в центре столицы. В Риге есть семь официальных и три неофициальных пляжа, которые находятся под надзором городских властей и спасателей. И у каждого – своя изюминка.

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Румбула: домашний пляж

Этот пляж в Кенгарагсе небольшой (170 метров в длину, 30 метров в ширину) и уютный. Из-за неровного рельефа местности его не стали засыпать песком (смыло бы в Даугаву первой же грозой), а пошли другим путем: уложили рулоны натуральной травы. На пляже установлены две раздевалки, есть биотуалеты. Тут же, рядом – бесплатная автостоянка, она отделена от места отдыха маленьким рвом и фигурно выложенными камнями. Место для плавания отмечено буями. На вышке круглосуточно дежурят спасатели.

Главное достоинство Румбульского пляжа – добираться сюда не только легко, но и очень приятно. Ведь он является частью инфраструктуры так полюбившегося рижанам Кенгарагского променада. До и после плавания можно прогуляться вдоль живописного речного берега по заасфальтированной дорожке. А можно встать на ролики, сесть на велосипед или другой мобильный вид транспорта.

Foto: Lauris Aizupietis/F64

Здесь также есть пост спасателей, информационные стенды - схема пляжа, информация о качестве воды, бесплатная парковка, биотуалеты, места торговли мороженым, холодными и горячими напитками, летнее кафе, кабинки для переодевания. Детская зона для купания огорожена буйками.

Новинка этого года – 10 шезлонгов для загорающих. На пляже также установлены три скамейки. Зато за пределами пляжа – на променаде – их намного больше.

В 2019 году Рижская дума высадила неподалеку 21 иву семи разных сортов, снабженных пояснительными табличками – отличный урок природоведения для любознательных.

Чаще всего пляжем пользуются, конечно, жители Кенгарагса. Для них это практически домашний пляж. Но чем дальше продлевается променад (он дойдет до Дарзини), тем больше тут появляются велосипедисты с самых разных концов Риги.

Как добраться: автобусами Rīgas satiksme (остановка – улица Расас) 15,31,49, микроавтобусом 209.