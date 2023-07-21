Гигантский венок из роз, праздничное шествие и Лайма Вайкуле: В субботу и воскресенье в Тукумсе пройдет Праздник роз

В эти выходные в Тукумсе пройдет одно из самых ярких и необычных событий этого лета — Праздник роз. Основным мотивом праздника в этом году станет "Мечта о розе для Тукумса".

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Если спросить любого жителя Латвии, с чем у него ассоциируется Праздник роз в Тукумсе, то он ответит, что это огромный венок из роз. В этом году создание венка будет происходить в субботу, 22 июля, в самом центре города — на площади Бривибас, которая станет в буквальном смысле площадью роз. Каждый желающий сможет принять участие в создании венка, вложив в него принесенный с собой цветок розы. На последнем Празднике роз в 2021 году был создан самый большой венок из 6340 роз, ставший одной из ярких декораций — он украшал центр города словно огромный янтарный камень на площади Бривибас.

Любителей цветов, несомненно, порадует еще одно событие — выставка-перформанс "Сад розового света" в Тукумской лютеранской церкви. Необычная выставка, инсталляция и перформанс, где ароматы и краски цветов опьянят, изысканное мастерство флористов очарует, а магия игры света и музыки заворожит. Открытие этого необыкновенного сада состоится вечером в пятницу, 21 июля, с концертом в честь 45-летнего юбилея хора Vanema "Лес цветов".

Концерты



В пятницу, 21 июля, на сцене летнего театра Дурбе выступят известные латвийские артисты: Янис Кирмушка, Янис Паукштелло, Виктор Земгалс, Анита Озола, Mūzikas kolekcija, Лолита Канте и другие. После концерта на праздничном балу сыграют и споют группы Klaidonis и Pipari.

В субботу, 22 июля, мероприятия праздника будут проходить на двух площадках. Гости будут приглашены на "Площадь роз" в центре города и на "Пикник роз" на лугу Паузерс, чтобы насладиться более спокойными ритмами и волшебством цветов. На протяжении всего дня там будут выступать музыканты: Citi zēni, Zelta kniede, Mazais princis и другие. На сцену также выйдут духовой оркестр Andrihovas (Польша) и танцоры Khoni (Грузия), а вечером со своей программой и бэк-группой выступят певица Лайма Вайкуле, группа Very Cool People и Айя Андреева. Между выступлениями за праздничную атмосферу будет отвечать DJ Томс Гревиньш.

Шествие



В субботу пройдет праздничное шествие "Повозка роз сквозь времена". Шествие традиционно начнется с улиц Талсу и Шешелес, пройдет мимо площади Бривибас по улице Лиела, а завершится на лугу Паузера у большой сцены.

Прочий досуг

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В субботу в рамках праздника пройдет традиционный праздничный базарчик, куда уже приглашены и зарегистрировались более 100 различных торговцев, ремесленников и производителей товаров для дома.

В субботу на улице Хармонияс вновь откроется любимая гостями праздничная традиционная "Улица художников", где будут организованы различные творческие мероприятия. Все музеи Тукумса будут бесплатными для посещения. Двор нового культурного пространства Tukku Magi встретит любителей литературы специально разработанной программой Aizvāku fermentācija.

В субботу и воскресенье на лугу Паузерс будет работать городок надувных аттракционов, а в скейтпарке можно будет посмотреть показательные выступления. В пятницу вечером на баскетбольной площадке Porziņģis пройдет баскетбольный турнир Rose Ball, а в субботу у большой сцены на лугу Паузерс состоится велошоу Green Trials.

Праздничное воскресенье



В воскресенье, 23 июля, во дворце Яунмоку в течение всего дня в саду будет проходить Праздник сада "Разноцветный пикник". День будет наполнен музыкой, художественными выставками, творческими занятиями и прочими мероприятиями. В заключение праздника на террасе замка состоится концерт Марциса Аузиньша и Айи Витолини. Вход на "Разноцветный пикник" будет бесплатным, а билеты на вечерний концерт можно будет приобрести в кассах Дворца Яунмоку и Biļešu paradīze.

В Тукумской лютеранской церкви на заключительном праздничном концерте будут петь и играть Карлис Казакс и Анете Козловска.

С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Тукумского информационно-туристического центра.