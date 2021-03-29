Глава Ассоциации сельского туризма: отдых в Латвии лучше, чем в Турции
Foto: LETA

Отмена чрезвычайной ситуации после Пасхи для сельского туризма ничего принципиально не изменит, если набор ограничений останется примерно прежним. Но в отрасли те, кто остался в строю, с нетерпением ждут лета и рассчитывают на спрос со стороны местного клиента. А если позволит эпидемиологическая ситуация — то и со стороны жителей соседних стран. Об этом, как пишет Rus.Lsm.lv, рассказала в передаче "Домская площадь" на Латвийском радио глава Ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле.

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Описывая положение в сельском туризме в целом, она, не называя цифр, признала, что есть объекты, которые сейчас совсем закрыты, но в основном они пока получают кое-какую поддержку от государства. И хотя, по словам специалиста, крупным объектам (которые создавались и ориентировались на большие мероприятия — свадьбы, корпоративы и др) сейчас приходится действительно тяжко, в то же время "у ресторанов и кафе, которых на селе и так было не очень много, все хуже".

"Конечно, мы надеемся, что нынешнее лето будет таким же, как прошлое и что наши латвийские жители и, может, соседи из стран Балтии снова к нам приедут. Легко ли сейчас поехать в Турцию или Египет? А отдохнуть как-то хочется. И почему бы не с помощью сельского туризма?"

При этом, считает Зиемеле, отдых в Латвии в целом качеством повыше, чем в той же Турции: да, может, солнце не такое жаркое, но это для здоровья даже лучше, а в целом хозяева сейчас делают все, чтобы расширить предложение занятий и развлечений на свежем воздухе — экскурсии, мини-зоопарки, рынки и пр..

"Знаете, если уже надоели четыре стены в своей квартире, то это по-моему, просто отлично — сменить обстановку и чтобы о тебе кто-то позаботился", — заключила она.

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