Глава LIAA рассказал о том, когда в Латвии возобновятся путешествия

По самым оптимистичным прогнозам жители смогут возобновить поездки по Латвии лишь летом. Об этом в интервью программе Rīta panorāmā на ЛТВ заявил директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспарс Рожкалнс.

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Он отметил, что индустрия туризма сильно пострадала от COVID-19, поэтому департамент туризма LIAA активно работает над планом по выводу туристических компаний из кризиса. Первоначально план был предназначен для "оживления" местного туризма, но в дальнейшем его предполагается использовать и на уровне стран Балтии.

По словам Рожкалнса, путешествия по территории Балтийских стран требуют гораздо меньшего горизонта планирования, чем путешествия в более далекие страны. "Если вам придется куда-то лететь, то, в среднем, на организацию поездки тратится не менее 3-4 месяцев. Но если вы намерены отдохнуть несколько дней в пределах Латвии, Литвы или Эстонии, то для планирования вам хватит и недели", - объяснил директор LIAA.

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По мнению Рожкалнса, в самом лучшем случае поездки по Латвии возобновятся летом. "В случае оптимистичного сценария мы могли бы начать путешествовать по Латвии летом, а по всей Балтии - во второй половине лета", - сказал Рожкалнс, добавив, что в октябре-ноябре этого года индустрия туризма могла бы вернуться к привычному режиму работы.

Напомним, что в связи с коронавирусом в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация, а также принят ряд жестких ограничительных мер, включая закрытие границ. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля этого года.