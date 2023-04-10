Глава Tez Tour: На 300-350 евро за путевку в Турцию рассчитывать больше не стоит

Спрос на поездки за границу в этом летнем сезоне будет как минимум таким же, как в 2022 году, но на 300-350 евро за путевку в Турцию рассчитывать больше не стоит – об этом в интервью LETA рассказал председатель правления туроператора Tez Tour Константин Пальгов.

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По словам Пальгова, до пандемии недельный отдых в Турции можно было купить за €300-350. Сейчас минимальная сумма составляет около 600-700 евро на человека за недельный отдых. "Если появляются цены около 500 евро, то нужно разбираться, на чем они основаны. Конечно, можно купить путевку по акции, но, если такая цена предлагается постоянно, нужно быть осторожным, – поясняет глава Tez Tour. – А если речь идет о летней поездке в турецкий пятизвездочный отель с услугой "все включено", то это уже не менее 1 000 евро на человека".

Что стало причиной роста цен на путевки?

Рост цен на путевки в первую очередь был обусловлен стоимостью авиационного топлива, которая не осталась стоять на месте. А поскольку перелет обычно составляет около трети общей стоимости поездки, то и цены на путевки поползли вверх.

Второй причиной стал рост стоимости проживания в отелях. "Если говорить об отелях, то, например, в Турции или Греции большинство курортных отелей открыты только полгода, во время туристического сезона, а зимой они закрываются. Сейчас цены в них совершенно не такие, как раньше. Есть даже случаи, когда цены на 20%-30% выше, потому что гостиницы хотят получить как можно больше прибыли после пандемии, – рассказывает Пальгов. – Здесь нужно добавить, что контракты, которые были подписаны ранее, не расторгаются и остаются в силе, но новые контракты заключаются на совершенно других условиях – цены в среднем на 10-15% выше".

Не секрет, что Турция была очень популярна среди российских и украинских путешественников. Сейчас число путешественников из этих стран, по понятным причинам, уменьшилось. Так почему же турецкие отели не предлагают более низкие цены для привлечения дополнительных туристов?

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По мнению Пальгова, надеяться на это не стоит. "К Турции появился дополнительный интерес со стороны Великобритании, Германии, Польши… потому что в Европе большая инфляция, экономическая ситуация не очень хорошая, а Турция не в ЕС, там другие налоги, более дешевая рабочая сила, и они могут предложить интересные цены для европейцев в данный момент. Поэтому я ожидаю, что в этом году будет очень большой спрос на поездки в Турцию", – объясняет ситуацию Пальгов.

"В то же время хочу отметить, что туристов из Латвии принимают охотно, потому что наши путешественники явно заинтересованы в качественном и спокойном отдыхе, а экскурсионными услугами пользуются очень интенсивно. Многие туристы из других стран даже не покидают территорию отеля. Балтийские путешественники, напротив, интересуются культурой и историей региона, не употребляют слишком много алкоголя и поэтому довольно востребованы. У нас даже есть идея поискать два-три отеля, которые были бы готовы работать исключительно с балтийскими туристами. В такой ситуации мы могли бы предложить еще более привлекательные условия и цены. Это один из наших ближайших приоритетов".

Какие направления пользуются наибольшей популярностью?

"Это по-прежнему Турция. И не только в Латвии, но и в соседних странах – Эстонии и Литве. Следующей по спросу может стать Греция, куда в этом году будут летать как чартерные, так и регулярные рейсы. За ней следуют Болгария, Испания, Италия, Грузия и Кипр", – говорит представитель Tez Tour. Также после пятилетнего перерыва Tez Tour возвращает на рынок рейсы в Римини (с июня по конец августа) и на Пелопоннес (с июня по сентябрь).

"Мы уверены, что спрос будет как минимум таким же, как и в 2022 году. Только в летний период мы ожидаем 30 000 клиентов, что немного меньше, чем в 2019 году, но спрос действительно высок", – заключает Пальгов.