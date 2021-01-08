Горнолыжный сезон в Латвии: желающих много, трасс мало, чтобы покататься - нужно регистрироваться электронно
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Спрос на горнолыжные трассы сейчас в несколько раз превышает предложение, сообщили агентству LЕТА представители лыжных комплексов.

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Как сообщила член правления парка Ozolkalns в Аматском крае Лига Рокпелне, спрос на услуги примерно в три раза превышает предложение. Ограничения на выезд за границу стимулировали интерес к местным возможностям отдыха. "В целом у нас все хорошо, но из-за ограничений мы не можем обслуживать всех посетителей", - сказала Рокпелне.

В настоящее время открыт один склон, который может одновременно принять до 100 человек. Посетители регистрируются, каждые два часа происходит ротация, и принимаются все меры безопасности, чтобы уменьшить скопление посетителей.

Директор оздоровительного комплекса Žagarkalns в Цесисском крае Марис Звинис также сказал, что в настоящее время спрос высок. В настоящее время для посетителей открыты три трассы и зона для новичков, которые могут вместить в общей сложности до 140 человек.

Аналогичная ситуация и в оздоровительном комплексе Milzkalns в Энгурском крае. "Жаль, что мы не можем разместить всех желающих, но мы обеспечиваем все меры безопасности, ограничивающие поток, чтобы мы могли продолжать работу", - сказал Виестурс Ошниекс, глава комплекса.

Регистрация на горнолыжные трассы проводится в электронной форме, на сайтах горнолыжных комплексов можно прочитать инструкции о том, как это делается.

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LETA Delfi Turgid

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LETA Delfi Turgid

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