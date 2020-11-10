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Поместье Бруну в Добельском крае
"Графские развалины". Пять мыз и замков Латвии, от которых скоро почти ничего не останется
Foto: Māris Stiprais

Когда-то могущественные и великие, после – забытые и заброшенные: такова судьба многих туристических достопримечательностей в мире и в Латвии. Восхищение и восторг, которые когда-то испытывали гости этих усадеб, давно в прошлом. Теперь эти забытые и заброшенные здания ничем не выдают случайным путникам своей былой славы. Тургид рассказывает о пяти таких местах.

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Принадлежавшая немецким баронам Сейская усадьба

Расположенная в Сейском крае Сейская усадьба была построена в далеком 1766 году. Почти через 100 лет – с 1883 по 1885 годы – здание серьезно перестроили. Как рассказывается на сайте Сейского края, с 1751 по 1920 годы поместье принадлежало немецким баронам фон Дунтен, которые использовали его в качестве летнего места для отдыха.

В усадьбе было 22 комнаты, среди которых большой зал, голубой и розовый залы, комната хозяйки, комната дворецкого и т.д. Потолок в столовой был украшен летающими ласточками на синем фоне.

"Графские развалины". Пять мыз и замков Латвии, от которых скоро почти ничего не останется
Foto: F64

Поскольку у владельцев поместья была недвижимость и в других местах Латвии (Дунте, Мурмуйже, Скулте) и Германии, то во время их отсутствия за усадьбой присматривал специально назначенный управляющий поместьем.

Во времена Первой Латвийской республики в поместье был устроен клуб, а в советское время здесь располагались контора и клуб колхоза Komunārs.

Дополнительно прочитать и посмотреть на усадьбу можно ЗДЕСЬ.


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Поместье Бруну в Добельском крае

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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