1 4
Купольный домик на берегу озера
Грузовой вагон, шатер и изба на курьих ножках. Четыре необычных места для ночлега в Латгалии
Foto: Publicitātes foto

Те, кто любит путешествовать по Латвии и останавливаться в интересных местах, прекрасно знают, что бронировать такое место приходится сильно заранее, и надеяться, что повезет и места на подходящие вам даты еще будут. Тургид решил вспомнить, какие необычные места для ночлега предлагает путешественникам Латгалия. Их оказалось немного, но все они стоят того, чтобы в них побывать.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Грузовые вагоны со всеми удобствами

Нестандартное жилье набирает большую популярность в мире, в том числе в Латвии. Одно из таких находится в Латгалии, в поселке Шпоги — на базе отдыха Virogna, где гостям предоставляется уникальная возможность переночевать в железнодорожных грузовых вагонах.

На большой территории базы отдыха, в сосновом бору, спрятаны два железнодорожных вагона, которые превратились в комфортабельные жилые помещения для туристов и местных отдыхающих. Несмотря на то, что длина вагона составляет всего 15 метров, номера устроены так, чтобы гости не чувствовали себя "в тесноте".

В вагонах есть все блага цивилизации, включая кухню, туалет и бесплатный Wi-Fi. В одном вагоне можно разместить 2 человека, а в другом 4 человека — идеальный вариант для большой семьи.

  • Больше об этом месте читайте здесь.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 4
Купольный домик на берегу озера

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Гостиница Краслава Латгалия Отель
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро