Грузовой вагон, шатер и изба на курьих ножках. Четыре необычных места для ночлега в Латгалии

Те, кто любит путешествовать по Латвии и останавливаться в интересных местах, прекрасно знают, что бронировать такое место приходится сильно заранее, и надеяться, что повезет и места на подходящие вам даты еще будут. Тургид решил вспомнить, какие необычные места для ночлега предлагает путешественникам Латгалия. Их оказалось немного, но все они стоят того, чтобы в них побывать.

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Грузовые вагоны со всеми удобствами

Нестандартное жилье набирает большую популярность в мире, в том числе в Латвии. Одно из таких находится в Латгалии, в поселке Шпоги — на базе отдыха Virogna, где гостям предоставляется уникальная возможность переночевать в железнодорожных грузовых вагонах.

На большой территории базы отдыха, в сосновом бору, спрятаны два железнодорожных вагона, которые превратились в комфортабельные жилые помещения для туристов и местных отдыхающих. Несмотря на то, что длина вагона составляет всего 15 метров, номера устроены так, чтобы гости не чувствовали себя "в тесноте".

В вагонах есть все блага цивилизации, включая кухню, туалет и бесплатный Wi-Fi. В одном вагоне можно разместить 2 человека, а в другом 4 человека — идеальный вариант для большой семьи.