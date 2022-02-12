Гулять, фотографироваться и вкусно есть: Четыре идеи о том, как провести День Валентина в Юрмале

День Валентина в этом году приходится аккурат на начало рабочей недели. Но ведь совершенно не обязательно отмечать его в понедельник после работы, гораздо лучше сделать это заранее – например, в субботу или воскресенье. Вот несколько примеров того, чем можно заняться в Юрмале в эти выходные.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Курортная романтика на прогулке

Занимательную прогулку-квест "Курортная романтика Булдури", приготовленную специально ко дню всех влюбленных, в Юрмале придумали еще в прошлом году. Но если год назад вы до нее так и не дошли, то, может быть, стоит сделать это сейчас?

Идея квеста заключается в том, чтобы во время прогулки найти в привычной городской среде различные романтические детали – талисманы удачи, символы любви, забавные милые детали на фасадах зданий. Скачать карту в pdf-формате можно ЗДЕСЬ.

Тургид ходил по этому маршруту еще в прошлом году и остался очень доволен.

Пешеходные маршруты по разным частям Юрмалы

Foto: Artis Veigurs

Если одного маршрута вам показалось маловато, или вы, как и мы, нашли все спрятанные детали еще в прошлом году, то в Юрмале есть еще несколько маршрутов, по которым также можно с удовольствием пройтись – по Дубулты, Вецдубулты, Лиелупе, Буллюциемсу, Булдури и Вецбулдури. Как прошедшие лично по четырем из них можем сказать, что сделаны они тщательно и с любовью, и Тургид с чистой совестью их вам советует. На маршрутах можно познакомиться с историей курортного города, жемчужинами деревянного зодчества, характерными для Юрмалы, и историями жизни выдающихся личностей.

Более подробное описание маршрутов и карты можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Дубулты) и ЗДЕСЬ (Вецдубулты).

(Дубулты) и (Вецдубулты). Три других маршрута по Юрмале можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Лиелупе), ЗДЕСЬ (Буллюциемс), ЗДЕСЬ (Булдури) и ЗДЕСЬ (Вецбулдури).

Романтическое фото у моря

Фотографироваться, на самом деле, можно где угодно. Но если вы хотите в этот день что-то особенное, то в честь праздника с 11.02.2022 на пляже Дзинтари (в конце улицы Турайдас, у выхода к морю) будет размещено большое сердце Юрмалы.

Красивые фотографии с любимым человеком получатся и на Острове любви (в курортном парке Кемери), в старой беседке (в дюнах исторического парка Булдури), на месте слияния Балтийского моря и реки Лиелупе. Недалеко от устья Лиелупе находится Белая дюна, где можно организовать романтическую фотосессию, а также насладиться пикником на берегу реки.

На закате со смотровой башни Большого Кемерского болота открывается особенно красивый пейзаж на игру красок последних солнечных лучей в долине. В свою очередь, сфотографироваться над верхушками сосен с видом на море можно на смотровой башне парка Дзинтари.

Ужин при свечах или романтический СПА-отдых

Шеф-повара ресторанов Юрмалы подготовили специальные предложения для тех, кто хочет провести вечер понедельника при свечах и насладиться гастрономическими изысками, наблюдая за романтически освещенными улицами, верхушками сосен или слушая шелест морских волн. Посмотреть предложения можно ЗДЕСЬ.

Foto: Shutterstock

А если вместо ужина вам больше по душе массаж в романтической обстановке, плавание в бассейне или теплая баня, то на специальные СПА-предложения для пар можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

А для тех, кто устал от новостей и хочет просто полюбоваться на красивую Латвию - у нас есть Instagram!