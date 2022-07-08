Гуляют все: На этих выходных в Вентспилсе отмечают Праздник моря

Если вы не знаете, что вам делать на предстоящих выходных, то отправляйтесь в Вентспилс, на большой Праздник моря. Вы сможете посетить праздничный рынок, наполненный ароматом копченой рыбы, понаблюдать за кораблями на Венте и закатом у берега моря, насладиться концертами и самой настоящей вечеринкой.

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9 июля дневная программа традиционно начнется с минуты молчания в 11:00, чтобы почтить память погибших моряков и рыбаков около памятника морякам и рыбакам, покоящимся в морской пучине.

"Морская сцена" около Лабаза станет одним из центральных мест праздника. В 12:00 на ней состоится открытие праздника, где с парадом кораблей появится могущественный повелитель морей Нептун со свитой. За тем последует полюбившаяся в народе музыка с озорством и привкусом приключений от братьев Лавниексов до Иманта Калниньша в исполнении группы Rahu The Fool.

"Сцена игр" больших и маленьких посетителей будет ждать на площадке около "Коровы-путешественницы". С 12:30 до 16:00 это будет главным местом развлечений для детей и молодежи, которые смогут участвовать в играх, мастерских, веселых аттракционах, которые будут дополнены сценической программой. А самые маленькие смогут подпевать веселым и эмоциональным песням из мультфильмов, а также смотреть спектакль в исполнении Зане Даудзини и Гунара Силакактиньша. Для подростков и молодежи будет очень интересны выступления поп-студии Jūras sakmentiņi, хип-хоп объединения Rīmdari и Байбы Бите.

На перекрестке улиц Лиела и Остас будет проходить концертная программа живущих в Латвии национальностей международного фольклорного фестиваля Baltica 2022. С 13:00 до 16:00 в рамках Праздника моря вентспилсчане и гости города смогут посмотреть выступления ансамблей украинской, польской, белорусской, литовской, русской, ливской и латышской песни, фольклорных, танцевальных групп, а также любительской театральной студии, узнать о певческих традициях, игре инструментов и забавах разных народов. Ведущий концерта: актер Латвийского Национального театра Мартиньш Бруверис.

Foto: Gundega Rebhūna

Как и положено на Празднике моря, будет особое место, где можно встретиться сынами и дочерьми моря, рыбаками, моряками, ловцами жемчуга или ловцами салаки, "морскими волками" или морскими сороками. С 12:30 до 16:00 в "Моряцкой гавани" будут проходить разговоры, состязания, а также разные проказы под неусыпным оком Капитана Бриедиса.

А для тех, для кого море – это любовь на всю жизни, еще одна фотография на фоне море никогда не будет лишней. Кроме этого можно будет погостить на "Островке любви" на валу замка, где можно встретить Нептуна и его свиту, вместе сфотографироваться, над головами людей наблюдать корабли и признаваться в любви.

Вечерняя программа "Моя песня" с самыми красивыми песнями латышских композиторов всех времен на "Морской сцене" начнется в 20:00. Часть вечеринки под названием "Плывем в лодке!" в 22:00 начнется смесью оригинальных песен популярного в Латвии исполнителя немецкого происхождения Йёрана Штайнхауэра (Jöran Steinhauer) и хитов известных латвийских и зарубежных артистов. В 24:00 на сцену выйдет одна из самых популярных сейчас латвийских групп Very Cool People. Для самых стойких до 3:00 широкое представление музыкальных стилей на любой вкус предложит одна из ведущих диджеев Латвии – Зане Стоцка, которая известна как эфирная личность.

Развлекательная программа с March, Krisy и двумя молодыми артистами – Ods и Wiesulis, а также DJ Slīmests Slaists, Leeroy, и DEIVI$$ с 20:00 до 3:00 предусмотрена на сцене Xamana'22.

Параллельно с событиями праздника на набережной предусмотрены и другие мероприятия.

8 июля в 12:00 в Мемориальном музее Г. Дорбе "Пыль предков" будет проходить творческая мастерская в сотрудничестве с Центром поддержки для семей и детей с особыми потребностями "Cimdiņš" – раскрашивание мандалов, рисунки на тему моря.

С 10:00 до 18:00 в Вентспилсской библиотеке, Парвентской библиотеке и Доме театра "Морские ворота" можно будет осмотреть выставки разных художников, посвященные земле, морю и любви.

Foto: Renārs Boļšēvics

9 июля в 10:00 на стадионе для пляжного волейбола около Пляжного аквапарка можно будет смотреть "Кубок моря по пляжному волейболу".

С 10:00 до 18:00 в замке Ливонского ордена посетители смогут осмотреть экспозицию замка и выставки монументальной живописи на тему моря. С 12:00 до 14:00 будут открыты мастерские, где можно будет изготовить кораблики из сосновой коры.

С 10:00 до 15:00 в Доме ремесел будут ждать больших и маленьких в творческие мастерские "В каждом рисунке море". Можно будет осмотреть выставку акварели художницы Иветы Перконе "Визуальный дневник".

10 июля в 10:00 с разными мастерскими и мероприятиями для больших и маленьких откроет двери Приморский музей под открытым небом, где можно будет отведать рыбацких деликатесов и покататься на Мазбанитисе. Будут мастерские, мероприятия и музыка в аутентичной среде. В 11:00 в Детском городке и в 15:00 в Детском парке "Фантазия" будет проходить "Малый Праздник моря". Маленькие посетители смогут участвовать в творческих мастерских "Водные игры", а также насладиться выступлениями поп-группы "Jūras akmentiņi".

Чтобы можно было познакомиться с продукцией местных производителей и ремесленников, уже с 8:00 в пятницу на рыночной площади Старого города будут проходить ярмарка Праздника моря, которая будет длиться два дня, а также в субботу, 9 июля, на променаде улицы Остас можно будет посетить праздничную ярмарку.

Полную программу праздника моря можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.