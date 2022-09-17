И красиво, и вкусно: ТОП-6 поместий и замков, в которых можно вкусно пообедать

В осенний сезон, когда все еще хочется полюбоваться архитектурными красотами Латвии, но при этом уже совершенно необходимо согреться чашечкой чаю и сытным обедом, как никогда актуально выбрать для посещения такой замок или поместье, в котором можно еще и вкусно перекусить. Латвийская ассоциация замков и поместий подготовила ТОП-6 мест, которые порадуют путешественников и эстетически, и гастрономически.

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Бириньский замок



Замок находится всего в 55 км от Риги и предлагает гостям не только погрузиться в 800-летнюю историю этого поместья, но и насладиться аутентичной кухней местного ресторана. Пообедать можно в Сводчатом зале в самом поместье, погрузившись в атмосферу древности, а также на берегу озера в старой мельнице.

Если в Сводчатом зале предлагается более изысканная латвийская и европейская кухня, то в старой мельнице в летний сезон можно поесть тушеное мясо в горшочке, горох с беконом, капуста с сосисками, запеченный в духовке картофель с селедкой и различные другие латышские блюда. Есть также домашний торт, вафли с кремом из кипяченого молока и вкусные лепешки.

Foto: Bīriņu pils arhīvs

Самым популярным местом, где можно посидеть и поесть на водяной мельнице, является большой пешеходный мост к озеру, есть также места для пикника. "Это одно из моих любимейших мест, - делится Армандс Муйжниекс, испольнительный директор Латвийской ассоциации замков и поместий, - И до него из Риги совсем недолго ехать. Поблизости есть большие и маленькие качели, прокат лодок и катамаранов, детские аттракционы. На нижнем этаже здания мельницы есть номера с отдельной открытой террасой, навесом и камином. Словом, однозначно рекомендую к посещению".

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