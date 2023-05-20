Идеальный выходной: Остров Доле под Ригой и что на нем можно найти

Некогда один из крупнейших островов Даугавы, сегодня он превращен в интересный туристический объект, где можно узнать об истории и насладиться прекрасными видами на реку. На острове Доле есть музей, руины замка, доломитовое обнажение и природные тропы, с которых открывается сказочный вид на окрестности. Любители экзотических приключений также найдут себе занятие на острове Доле - здесь есть сад деревьев бонсай и мини-зоопарк, где можно посмотреть на животных со всего мира.

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Музей Даугавы



Музей расположен в новой усадьбе комплекса поместья Доле, в окружении исторического парка. Здесь собрана культурная история реки Даугавы и Саласпилсского края. В музее представлены уникальные материалы по древней истории Латвии, начиная с первого поселения людей каменного века – Саласпилсского поселения Лаукскола (9 век до н.э.).





Интерактивная выставка показывает, как выглядела долина Даугавы до строительства каскада ГЭС, и позволяет сравнить настоящее с прошлым.

Музейный парк включает в себя старинный хутор рыбаков из низовьев Даугавы, где представлена выставка орудий лова, в том числе заколы для миног и восстановленное заграждение для ловли лосося (орудия лова, установленные в виде плотин на мелководных участках рек на путях миграции рыбы).

Foto: Publicitātes foto

Рядом с музеем находится пушка времен Курземского герцогства – 17 век (найдена в реке Миса), вылитая на Вагранке в Балдоне. Чуть дальше представлены 4 пушки Российской царской армии, которые были найдены в 2007 году на строительной площадке в городе Саласпилс.



Музей также предлагает тематические экскурсии и музейно-образовательные занятия для школьников, а также экскурсию в день вашей свадьбы. Например, вы можете посмотреть на Даугаву с высоты птичьего полета. Чтобы увидеть Даугаву сверху, нужно отсканировать квадратные коды, которые размещены на стилизованных пограничных камнях в парке музея вдоль Даугавы. При сканировании квадратного кода открывается 360-градусный вид на Даугаву с воздуха: Краслава, Кокнесе, остров Доле и т. д. Увлекательные виды сопровождаются аудиогидом с рассказом об этом месте и историческими фотографиями из коллекции музея Даугавы.

Музей также организует ежегодные фестивали латышских традиций, концерты под открытым небом, ярмарки и выставки.

Доломитовые обнажения возле музея Даугавы



На территории музея расположено и впечатляющее обнажение доломитовых пород. Посетители острова могут увидеть 12-метровую типичную верхнедевонскую осадочную породу, слои которой сформировались 350 миллионов лет назад. Несколько лет назад здесь обустроили природную тропу, по которой можно пройтись.

Foto: Māris Zaķis

На берегах реки непрерывно происходят природные процессы: небольшие обвалы доломитовых пластов и образование зарослей растущих здесь деревьев и кустарников. Изменения русла и берегов стали причиной зарастания берега Даугавы кустарниками, деревьями и водными растениями, что затрудняло доступ к большей части обнажений доломита.

Foto: Publicitātes foto

В итоге в 2019 году было принято решение улучшить сложившуюся на острове ситуацию и очистить берега реки. Теперь на тропе вдоль реки можно понаблюдать за птицами и водными обитателями, за жизнью муравьев, а также увидеть дятлов, греющихся на солнышке на обнажениях.

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Мемориал, посвященный затопленным домам на острове Доле



Во время строительства Рижской ГЭС, в период с 1966 по 1974 год, было снесено и затоплено около 180 частных домов. После строительства ГЭС вода покрыла большую часть острова Доле, Мартиньсалу, острова Зирню и Нолпес и берега со стороны Кекавы и Саласпилса.





Скульптурный ансамбль был создан для того, чтобы сохранить воспоминания о бывших домах и хуторах, а также о повседневной жизни, которая протекала там, где сегодня расположено водохранилище Рижской ГЭС. Мемориальный ансамбль находится на территории музея Даугавы.



Природный парк "Остров Доле"



Природный парк "Остров Доле" площадью 1044 га был создан в 1987 году, чтобы сохранить своеобразие ландшафта и культурно-исторические памятники незатопленной части острова, а также обеспечить оптимальное использование ресурсов рекреации.

Он также является охраняемой природной территорией европейского значения "Natura 2000", где находятся ценные, особо охраняемые биотопы.

Центральную часть природного парка занимают сосновые леса, а на террасах Даугавы раскинулись поля и луга. Территория природного парка также включает комплекс поместья Доле с парком. На острове сохранилось несколько видов охраняемых растений.

Foto: Kaspars Vīksna

В древних источниках Доле назывался Королевским островом (insula regis). Название "Доле" (на немецком Dahlen) возможно появилось в связи с именем владельца замка Вецдоле в 13-м веке Долена (Dolen).

Когда-то полуостров Доле был самым большим островом Даугавы, а полуостровом, да еще и частично подтопленным, он стал после строительства Рижской ГЭС. Если раньше он был длиной 9 километров и шириной 3,5 километра, то теперь его "габариты" уменьшились до 5,2 на 2,5 км.

Изменчивая Даугава и остров Доле с местами обитания разнообразных видов птиц круглый год привлекают внимательных наблюдателей за птицами. Здесь есть и прекрасные возможности для отдыха любителей природы – прокат лодок, маркированные велосипедные и пешеходные маршруты, а также места для пикников. Но помните, что отдыхать нужно ответственно и бережно относиться к природным ценностям и среде обитания.

Сад Saulesdārzi



В Латвии есть множество разнообразных садов, за которыми ухаживают заинтересованные и неравнодушные хозяева. Один из таких садов – Saulesdārzi, созданный из сосен бонсай, расположен на острове Доле.

Foto: F64

Садом занимаются Криста и Алдис Апшениеки. Украшать сад они начали около 15 лет назад: сначала посадили все в саду, но потом поняли, что на дюнном песке хорошо растут сосны. Из них хозяйка и начала создавать сосны бонсай. Хозяева выращивают в своем саду не только сосны, но и виноград. На сайте visit.salaspils отмечается, что на острове Доле подходящий для этого климат, поэтому хозяева ежегодно получают хороший урожай винограда.

Кстати, Saulesdārzi с радостью принимают гостей, но при посещении необходимо записаться предварительно. Контакты хозяев можно найти здесь.

Садовое хозяйство Doles tējas



Садовое хозяйство приглашает вас открыть для себя разнообразие вкусов и ароматов природы. Здесь вас ждет магазин травяного чая с летней террасой, экскурсии по саду и чайной фабрике, дегустации чаев и фермерских продуктов в садовом павильоне с видом на реку Даугава, а также разнообразные творческие мастерские и мастер-классы.



Мини-зоопарк Rezidence



Наконец, на острове Доле находится мини-зоопарк Rezidence, в котором обитает более 100 различных животных со всего мира.

