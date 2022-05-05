Идем 10 000 шагов? Шесть природных троп для длинных прогулок

Если вы хотите действительно погулять, а не просто подышать свежим воздухом 15 минут и вернуться обратно домой, то вот несколько природных троп в Латвии, которые действительно могут предложить вам длительную прогулку на свежем воздухе.

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Они расположены в разных местах страны – некоторые совсем близко к Риге, до некоторых придется проехать чуть дольше. Объединяет их только довольно продолжительный маршрут, который может оказаться не по силам человеку неподготовленному. Но, с другой стороны, вам совсем не обязательно идти до победного конца и всегда есть возможность свернуть (или вернуться) и пройти круг поменьше.

Обязательно выбирайте себе маршрут по силам и используйте максимально удобную обувь!

Природная тропа Петерэзерс



Расположенная в Дундагском крае природная тропа Петерэзерс – одна из красивейших троп в Северном Курземе.

Foto: Gints Mucenieks

Эта тропа отправит вас на пару тысяч лет назад – она ведет по валообразным дюнам (кангари) и заболоченным междюнным впадинам (вигас). Такой ландшафтный комплекс образовался еще в те времена, когда здесь было море. Весной и осенью междюнные впадины заполняются водой, и на их месте образуются небольшие сезонные озерца.

Тропа ведет до озера Петерэзерс, по пути пересекая остатки узкоколейной железной дороги. Прогулку можно продолжить по болотистому берегу озера, где встречается несколько видов охраняемых растений.