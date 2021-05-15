Идем 10 000 шагов? Топ-10 идей для более длинных прогулок
Foto: Inta Rozenberga

Если вы хотите действительно погулять, а не просто подышать свежим воздухом 15 минут и вернуться обратно домой, то вот несколько природных троп в Латвии, которые действительно могут предложить вам длительную прогулку на свежем воздухе.

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Они расположены в разных местах страны – некоторые совсем близко к Риге, до некоторых придется проехать чуть дольше. Объединяет их только довольно продолжительный маршрут, который может оказаться не по силам человеку неподготовленному. Но, с другой стороны, вам совсем не обязательно идти до победного конца и всегда есть возможность свернуть (или вернуться) и пройти круг поменьше.

Обязательно выбирайте себе маршрут по силам и используйте максимально удобную обувь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

ФОТО. Место для фантастической прогулки: природная тропа Петерэзерс 

ФОТО. Природная тропа Цецилю, где когда-то жил черт с двумя ведьмами 

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ФОТО: 10-километровая Тропа свободы в Лиепае 

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ФОТО. Природная тропа озера Слокас: всего час езды от Риги и вы в волшебном месте 

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ФОТО. Осенняя прогулка по природной тропе вдоль реки Роя 

ФОТО. Для активных выходных: 13-километровый поход по Мангальсале 

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ФОТО. Захватывающий пешеходный маршрут: 16-километровый круг около Кандавы 

Интересный маршрут для прогулки: круг в 12 километров возле Царникавы 

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ФОТО, ВИДЕО. Поход по Гауе: 17-километровый маршрут с лучшими видами на долину реки 

ФОТО. Поход по Видземскому взморью: 20 километров живописных пейзажей 
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Delfi Turgid

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Природная тропа Роя Кандава Видземе Царникава Активный отдых Курземе Лиепая Национальный парк Гауя
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