Идем 10 000 шагов? Топ-10 идей для более длинных прогулок

Если вы хотите действительно погулять, а не просто подышать свежим воздухом 15 минут и вернуться обратно домой, то вот несколько природных троп в Латвии, которые действительно могут предложить вам длительную прогулку на свежем воздухе.

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Они расположены в разных местах страны – некоторые совсем близко к Риге, до некоторых придется проехать чуть дольше. Объединяет их только довольно продолжительный маршрут, который может оказаться не по силам человеку неподготовленному. Но, с другой стороны, вам совсем не обязательно идти до победного конца и всегда есть возможность свернуть (или вернуться) и пройти круг поменьше.

Обязательно выбирайте себе маршрут по силам и используйте максимально удобную обувь!

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.