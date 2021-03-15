Идея на каникулы: Прогулка-квест для школьников по Майори "Гуляем - изучаем"
Foto: Publicitātes attēli

Юрмальский туристический информационный центр создал еще
одну прогулку-квест по Майори, рассчитанную в первую очередь на школьников, у которых как раз начались каникулы.

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На каком транспортном средстве можно было добраться до Юрмалы до того, как построили железнодорожную ветку Рига - Юрмала? Что такое мансарда, купол, витраж и брандмауэр? Как определяется направление ветра и почему это важно? Какое животное приносит удачу и гарантирует долгую жизнь? В чем секрет монограмм?

На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы, участвуя в увлекательном квесте, совмещающем спортивное ориентирование и историческую викторину! Двухчасовой маршрут по Майори разработан специально для детей школьного возраста, но понравится и взрослым. Он будет интересен как юрмальчанам, так и гостям города, так как даст возможность не только найти на карте и осмотреть популярные туристические достопримечательности в центре Юрмалы, но и узнать что-то новое.

Идея на каникулы: Прогулка-квест для школьников по Майори "Гуляем - изучаем"
Foto: Artis Veigurs

Каждый, кто правильно ответит на вопросы и, записав их в сетку кроссворда, узнает пароль, получит приз-сюрприз от VisitJurmala. Его можно получить в Юрмальском туристическом информационном центре в Майори, по адресу улица Лиенес 5, ежедневно с 15 по 21 марта, с 10.00–17.00, предварительно позвонив по номеру 67147900 и лично предъявив пароль - ключевое слово, которое можно будет прочитать в темных клеточках кроссворда, правильно ответив на все вопросы.

Чтобы успешно выполнить все задания, необходимо:

  • распечатать или перерисовать кроссворд;
  • распечатать или скачать игровую карту с контрольными точками и вопросами;
  • взять с собой ручку или карандаш.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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