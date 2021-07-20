Инспекция здравоохранения: на всех 57 официальных пляжах Латвии купаться можно
Foto: AFI

Купаться можно – по сути именно это означают слова главы отдела надзора за общественным здоровьем Инспекции здравоохранения Нормунда Кадикиса, который в эфире LTV заявил о том, что качестве воды во всех 57 латвийских официальных местах для купания соответствует нормам.

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Кадикис также добавил, что в начале июля из-за микробиологического загрязнения не советовали купаться в лимбажском Лиелэзерсе, но после проведения повторных анализов воды оказалось, что ее качество улучшилось и теперь купаться там безопасно. Как цитирует слова Кадикиса rus.lsm.lv, чаще всего микробиологическое загрязнение появляется, когда в водоем попадают неочищенные сточные воды. Скорее всего, именно это и стало причиной загрязнения воды в Лиэлэзерсе.

Еще одной проблемой качества воды являются видимые в воде зеленые водоросли. Кадикис рекомендовал не есть рыбу, выловленную в таком водоеме, поскольку в ней есть токсины — и термическая обработка не поможет.

Третьей же неприятностью, с которой могут столкнуться желающие искупаться, является так называемый "зуд купальщика", который вызывают размножающиеся в воде личинки. Не допустить возникновение зуда просто – вытираться сразу после того, как вышли из воды. Инспекция здравоохранения говорит о том, что случаи "зуда" были зафиксированы у тех, кто плавал в Вангажском озере и Вангажском карьере.

О загрязнении мест для купания Инспекция здравоохранения призывает сообщать по телефону 67081600.

5 советов купальщикам

  • Никогда не плавайте в полном одиночестве. Сначала убедитесь, что неподалеку есть люди.
  • Никогда не ныряйте в незнакомом месте. Вы не можете знать, что поджидает вас на дне. Один прыжок может привести к трагедии всей вашей жизни.
  • Не идите в воду, если долго находились под солнцем. Резкий перепад температур может привести к сердечным спазмам и другим серьезным последствиям.
  • Не купайтесь в водоёмах, в которых плавают утки. Личинки утиных глистов (шистосом) могут попасть на кожу. Симптомы, которые появятся после такого купания, крайне неприятные: зуд на коже, волдыри.
  • Не лезьте в воду пьяным! Вы не сможете себя контролировать. Помните: у спасателей есть лишь пять минут, чтобы вытащить вас живым. Потом они будут вытаскивать уже только бездыханное тело.
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Delfi Turgid

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