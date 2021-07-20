Инспекция здравоохранения: на всех 57 официальных пляжах Латвии купаться можно

Купаться можно – по сути именно это означают слова главы отдела надзора за общественным здоровьем Инспекции здравоохранения Нормунда Кадикиса, который в эфире LTV заявил о том, что качестве воды во всех 57 латвийских официальных местах для купания соответствует нормам.

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Кадикис также добавил, что в начале июля из-за микробиологического загрязнения не советовали купаться в лимбажском Лиелэзерсе, но после проведения повторных анализов воды оказалось, что ее качество улучшилось и теперь купаться там безопасно. Как цитирует слова Кадикиса rus.lsm.lv, чаще всего микробиологическое загрязнение появляется, когда в водоем попадают неочищенные сточные воды. Скорее всего, именно это и стало причиной загрязнения воды в Лиэлэзерсе.

Еще одной проблемой качества воды являются видимые в воде зеленые водоросли. Кадикис рекомендовал не есть рыбу, выловленную в таком водоеме, поскольку в ней есть токсины — и термическая обработка не поможет.

Третьей же неприятностью, с которой могут столкнуться желающие искупаться, является так называемый "зуд купальщика", который вызывают размножающиеся в воде личинки. Не допустить возникновение зуда просто – вытираться сразу после того, как вышли из воды. Инспекция здравоохранения говорит о том, что случаи "зуда" были зафиксированы у тех, кто плавал в Вангажском озере и Вангажском карьере.

О загрязнении мест для купания Инспекция здравоохранения призывает сообщать по телефону 67081600.

5 советов купальщикам