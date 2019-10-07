Интересные ФОТО: Круговые перекрестки Тукумса с высоты птичьего полета

Полезно иногда бывает посмотреть даже на самые обычные вещи под другим углом зрения. Так и поступил фотограф Андрис Ермутс, когда решил сфотографировать круговые перекрестки в Тукумсе с высоты птичьего полета.
Ежедневно по ним проезжает множество машин, но почти наверняка никто из сидящих в них водителей и пассажиров не обращает внимание на то, как красиво на самом деле украшены эти ротационные круги.
Другие фотографии Андриса можно посмотреть здесь. А пока – круговые перекрестки Тукумса:
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