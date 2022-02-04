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Природная тропа озера Слокас
Ищем, где погулять на выходных: Семь малоизвестных троп в окрестностях Юрмалы
Foto: Shutterstock

Если вы любитель природных троп и длительных прогулок и уже прошлись по многим наиболее популярным маршрутам, то отправляйтесь на выходных в Юрмалу, где помимо всем известных пешеходных мостков на Кемерском болоте, есть еще несколько таких же красивых, но чуть менее известных маршрутов.

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Visit Jurmala обобщила информацию о малоизвестных природных тропах в окрестностях Юрмалы, где можно насладиться зимней красотой и тишиной. Пройденные километры, дымящийся термос и приятная усталость к концу дня гарантируют вам незабываемые воспоминания и живописные фотографии.

Тропа вокруг болотного Черного озера


Во время непродолжительной прогулки в 1,6 км, можно обойти вокруг Черного болотного озера, расположенного на территории Национального парка Кемери. Черное озеро окутано загадками и легендами о затонувших сокровищах – говорят, что в его темных водах скрываются затонувшие танки, а перед Второй мировой войной в глубинах озера наспех спрятали столовое серебро из гостиницы "Кемери".

Любители более длинных маршрутов могут продолжить свой путь и отправиться к озеру Слокас, следуя бело-сине-белому указателю, или же - по бело-желто-белому, чтобы попасть на 99-ый этап маршрута "Лесная тропа" (Янюукрогс - Бигауньциемс).

Ищем, где погулять на выходных: Семь малоизвестных троп в окрестностях Юрмалы
Foto: Andra Čudare

Возле Черного озера есть парковка; покрытие тропы – гравий и земля.

Средняя глубина Черного озера составляет 1,4 метра, максимальная – два метра. Очень близко к этому красивому месту также находится озеро Слокас с вышкой для наблюдения за птицами и природная тропа, по которой можно запланировать более длительную прогулку. Интересно, что это не единственное Черное озеро в Латвии — их в Латвии более 20!


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Природная тропа озера Слокас

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