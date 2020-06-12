Как же долго мы ждали этого момента! Девятое июня, день окончания чрезвычайной ситуации, стал настоящим праздником. А праздники созданы для того, чтобы веселиться, хоть и соблюдая оставшиеся правила предосторожности.



С нашими друзьями, знаменитостями и экспертами, умеющими наслаждаться жизнью —моделью и стилистом Синтией Селицкой и ее женихом — фотографом, а в прошлом барменом в Лондоне, Миксом Ужансом, мы ураганом прошлись по коктейльным заведениям Риги — чтобы окунуть вас в философию и эстетику миксологии, наметить ориентиры для выбора темы и концепции бара, и помочь в увлекательном поиске любимого коктейля!

У каждого свой вкус и предпочтения. Ищите попутного ветра по гениальному коктейльному компасу от бара Mākonis. Выберите свое вкусовое направление: крепкий и насыщенный, сладкий и фруктовый, долгий (лонгдринк) и освежающий, сухой и сауэр (кисло-вяжущий). Слишком просто? На пересечении этих вкусов ютятся мириады оттенков: дымно-копченые (smoked), острые (spicy), молочные (milky), умами (пятый вкус) и так до бесконечности.





Будем считать, что теперь мы готовы отправиться на поиски самых увлекательных вкусов, принимая во внимание коктейльные тренды: использование местных ингредиентов, безалкогольные и слабоалкогольные варианты, разнообразие способов смешения, использование самодельных сиропов и кордиалов (домашние ликеры с фруктовыми и ягодными соками, травами, специями), и не забудем о классике. После дегустации каждого коктейля мы опишем свои вкусовые впечатления, но не забывайте: главное — попробовать самому!

Вчитывайтесь в название коктейля, оно самым поэтическим образом пытается передать его характер;Во время приготовления общайтесь с барменом, он/она с удовольствием расскажет о себе и коктейлях в своем заведении (это очень увлекательно);Сам процесс смешения — это красиво и очень важно, в зависимости от рецепта применяются разные техники смешивания;Не спускайте глаз со льда в своем лонгдринке, он должен быть плотным и прозрачным.Попробуйте "разложить" свои впечатления на подачу, аромат, текстуру и вкус;Между напитками освежайте рецепторы глотком воды;Настоятельно рекомендуем бронировать столики в заведениях заранее.