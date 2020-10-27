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Карьер Дубкалну в огрских Синих горах
Искупаться, погулять, прикоснуться к истории: Топ-5 уникальных карьеров в Латвии
Foto: Mārtiņš Laģis

Красивые места, чистая вода, благоустроенная территория или удачное местоположение – вот основные причины, по которым эти карьеры так популярны в Латвии. Некоторые из них известны уже давно, тогда как другие только начали свой "путь к славе". Вот пять карьеров, которые на наш взгляд заслуживают того, чтобы посетить их как минимум раз в жизни.

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Скрытое сокровище рядом с Ригой


Лидумский карьер находится всего в 30 километрах от Риги, и в конце 2018 года здесь были проведены масштабные работы по благоустройству: построены отличные пешеходные мостки и благоустроены окрестности водохранилища со скамейками, столами, грилями, детской площадкой и даже кофейным аппаратом.

К карьеру из Олайне ведет хорошая асфальтированная дорога. На самой тропе у карьера размещен информационный стенд с указателями о том, что и где находится вокруг водоема. Покрытие тропы вокруг Лидума меняется от асфальтового, к гравийному и далее к деревянным пешеходным мосткам, которые обеспечивают поистине живописную прогулку по левому берегу карьера.

Искупаться, погулять, прикоснуться к истории: Топ-5 уникальных карьеров в Латвии
Foto: Alise Lūse

Общая длина огибающей водоем тропы составляет 2,8 километра, которые вы, шагая в нормальном темпе, пройдете примерно за 45 минут. Следует отметить, что по этой тропе легко пройти не только родителям с детскими колясками, но и людям в инвалидных колясках.

Дополнительную информацию про Лидумский карьер можно найти ЗДЕСЬ.


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Карьер Дубкалну в огрских Синих горах

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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