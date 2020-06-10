Исторические ФОТО. Как выглядела Мадона в начале XX века

Живя бок о бок с разными людьми, очень сложно заметить изменения, которые происходят с ними ежедневно. Это же касается и изменений в природе или в облике города. Но стоит только оглянуться назад, как очевидным оказывается тот факт, что все мы изменились. И местами – довольно кардинально.

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Тургид уже показывал, как изменились за последнее столетие (или чуть больше) Гулбене и Вентспилс, а сейчас настало время Мадоны. Город, в котором проживает около 8700 человек, изменился довольно значительно. Многие дома исчезли совсем, у других – изменилась форма и содержание, грунтовые дороги превратились в асфальтовые, а там, где раньше отдыхали лошади, сейчас паркуются автомобили.

Мадонский краеведческий и художественный музей предлагает посмотреть на фотографии города, сделанные в разное время. И, кстати, все они сопровождаются объяснениями: