Многие в этом году вместо путешествия за границу выбрали возможность отдохнуть в Латвии, и, как оказалось, внутренний туризм тоже обходится недешево. Порой цены сравнимы с отдыхом на Средиземном море – к примеру, за несколько десятков евро можно остановиться как в Лиепае, так и на вилле в Греции.

Но действительно ли цены на латвийские отели и другие объекты размещения выросли? Этот вопрос портал DELFI обсудил с представителями ассоциаций туризма Видземе, Латгале и Земгале, членом правления латвийской ассоциации загородного туризма Lauku ceļotājs Эдгаром Визулисом, а также руководителем Центра исследования туризма Turība Эриком Лингеберзиньшем.

Цены действительно выросли?

Чтобы получить объективные данные, DELFI обратился за комментарием к платформе Booking, однако ее представители заявили, что не могут поделиться информацией и рассказать, повысилась ли в Латвии стоимость проживания в гостиницах. Тем не менее, местные туристические ассоциации рассказали о своих наблюдениях.

Как говорит представитель Ассоциации туризма Видземе Алисе Плауде, особенного повышения цен замечено не было, однако в некоторых категориях по определенным причинам это все же происходило. "В этом сезоне в Видземе резкого повышения цен замечено не было. Это, конечно, зависело от спроса – он рос по отношению к безопасным местам, где можно было соблюдать дистанцию. Высокие цены устанавливались и на особые предложения, к примеру, глэмпинги – спрос на них высокий, они являются актуальной тенденцией. Многие владельцы объектов размещения стали предлагать аренду лодок, велосипедов, в этом сезоне на это также наблюдался выраженный спрос".

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