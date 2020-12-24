Из-за Covid-19 закрылись несколько природных троп и смотровых вышек по всей Латвии
Foto: Alise Lūse

Принимая во внимание ограничения, установленные правительством для сокращения распространения Covid-19, Агентство по охране природы (DAP) решило закрыть несколько природных троп и наблюдательных вышек Латвии, где невозможно обеспечить одностороннее движение и необходимую дистанцию между людьми.

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На территории Национального парка Кемери (ĶNP) временно закрыта тростниковая тропа на озере Каниерис и тропа через Серные пруды на болоте Рагану. Также закрыта природная тропа болота Аклайс неподалеку от Яунелгавы. В Курземе закрыта тропа и смотровая вышка на Лиепайском озере.

В Видземе временно закрыты несколько смотровых вышек – смотровая вышка на лугах Ранду, смотровая вышка Силземниеку у озера Буртниеку, смотровая вышка в Циргали в окрестностях заповедной зоны "Зиемельгауя", смотровая башня в заповеднике Корнети-Пелли и две башни для наблюдения за птицами на болоте Седас.

При посещении тропы Личу-Лангу и утеса Сиетиньиезис DAP предлагает придерживаться одностороннего движения, о котором будут извещать установленные информационные знаки в начале тропы. Закрыты также тропа Даугену в Мазсалацком крае, природные тропы Визлас и Тилдеру, тропа родников Межмуйжас в Сигулдском крае и природная тропа на Рандских лугах.

По словам представительницы DAP Майи Рена, на всех других природных объектах и тропах необходимо использовать маску для рта и носа, если на местности много людей.

Наблюдения специалистов Агентства по охране природы показывают, что во время пандемии и самоизоляции люди все чаще выбираются на природу и соблюдать положенную дистанцию на популярных природных объектах становится все сложнее. Поэтому DAP рекомендует в выходные дни выбирать менее перегруженные природные тропы, а также обеспечивать расстояние в два метра на всех природных тропах, смотровых вышках и платформах.

Мобильное приложение DAP "Природный туризм" (Dabas tūrisms) дает возможность легко спланировать отдых на природе и выбрать подходящий маршруты. В его базе находится более 400 различных направлений природного туризма - как природные тропы, так и смотровые площадки и башни по всей территории Латвии.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Dabas aizsardzības pārvalde Активный отдых
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