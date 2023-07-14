Из-за низкого уровня воды в Гауе в Лигатне вот уже несколько месяцев не работает знаменитый паром

Лигатненская паромная переправа через Гаую не работает уже несколько месяцев. Для некоторых местных жителей это означает, что для того, чтобы добраться от работы до дома, приходится проделывать значительный путь в объезд. С трудностями сталкиваются и предприятия. Этот переезд также является одной из главных туристических достопримечательностей. В четверг съемочная группа ReTV отправилась туда, чтобы рассказать о том, какие существуют варианты переправы через Гаую и когда паром сможет возобновить работу.

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Жители Лигатне говорят, что простой парома доставляет неудобства. Самый короткий путь на другой берег Гауи – на автомобиле, но уже некоторое время им приходится преодолевать лишние километры.

Лигатненская паромная переправа также является проблемой для шеф-повара Эрикса Дрейбантса, который живет на одном берегу Гауи, а на другом у него свой бизнес. Мы связались с ним по телефону. По его словам, от его дома до Лигатне было бы около 10 км, если бы через реку ходил паром. Поскольку он не работает, путь туда и обратно составляет более 100 км. "С января, когда паром был закрыт, и примерно до сегодняшнего дня я проехал на машине около 8 000 километров. Ведь сейчас туристический сезон. В Лигатне много предприятий, связанных с туризмом. Это тоже сокращает доходы, бьет по кошельку".

Также в четверг, во время съемок, датский мотоциклист остановился на переправе, чтобы переправиться на пароме через реку, но был вынужден повернуть назад. С другой стороны, на противоположном берегу Гауи остановился автобус, из которого несколько туристов были переправлены через реку на лодке.

Пока паром закрыт, Гунарс каждый день перевозит людей через реку на лодке. Он говорит, что, по крайней мере, таким образом он может поддерживать себя в хорошей форме. Но для того, чтобы паром мог работать, необходимо, чтобы уровень воды поднялся: "Винты находятся вне воды, ее просто недостаточно".

"Лигатненский паром – это уже, как я говорю, символ. Не случайно само самоуправление гордится тем, что это единственный паром в Балтии. Так что если мы им гордимся, то, наверное, должны и дальше им гордиться", – говорит Дрейбантс.

За Лигатненскую паромную переправу отвечает Управление охраны природы (DAP), представитель которого Мартиньш Зивертс рассказал, что DAP пришлось провести ряд работ, чтобы сделать переправу безопасной. Даже весной высокий уровень воды затруднял работу парома. "При высоком уровне воды паром не будет работать до тех пор, пока его не очистят от льда и завалов. Этой весной был высокий уровень воды, паром никогда не работал в таких условиях, это небезопасно для посетителей. Но сейчас пандусы приведены в порядок, паром обследован, приведен в порядок и безопасен для эксплуатации".

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На вопрос о том, когда паромный терминал сможет возобновить реальную работу, Зивертс ответил, что все зависит от погодных условий. Необходимо дождаться повышения уровня воды. "В документах, касающихся развития Цесисского края, прописано намерение восстановить мост через Гаую, но это не входит в функции Управления охраны природы. На данный момент существует мнение, что если паром можно привести в порядок, то при определенных условиях это удобный путь, туристическая достопримечательность, а также поставщик мобильности между двумя берегами".

Мартиньш Зивертс также добавил, что для того, чтобы знать, когда реку можно безопасно пересекать, планируется регулярно измерять уровень воды на паромной переправе. Это также дало бы людям возможность следить за тем, как меняется уровень воды в Гауе.

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