Из-за снижения уровня воды на Плявиньской ГЭС открылись необычные пейзажи на берегах Даугавы

С 14 августа по 29 сентября уровень воды в водохранилище Плявиньской ГЭС понижен для проведения восстановительных работ на гидротехнических сооружениях. Центр туристической информации Айзкраукле приглашает использовать это время, чтобы познакомиться с новыми пейзажами на берегах Даугавы.

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Руины Кокнесского средневекового замка являются одной из самых популярных достопримечательностей Кокнесе. Хотя фрагменты крепостных стен в поле зрения всегда, сейчас, когда уровень воды в Даугаве понизился, можно увидеть и фундамент замка.

"Большинство мест на берегах Даугавы теперь находятся над водой. Люди могут увидеть конец мыса и руины церкви, которые вышли на поверхность", — говорит капитан туристического судна Vīgante.

Береговая линия в некоторых местах обнажилась где-то на пару метров глубины, а местами и более чем 10 метров.

Понижение уровня воды затрагивает не только Даугаву, но и ее притоки. Река Персе у моста на Даугавпилсском шоссе потеряла большую часть воды, и теперь открывается вид на русло реки. "На Персе есть один залив. Он очень красивый. Литовцы иногда задают вопрос: "Кто создал эти берега?". Я отвечаю: "Никто не создал, это матушка-природа так сделала". Они очень удивляются", — рассказывает экскурсовод Сподра Бриеде.

Новые впечатления в период снижения уровня воды можно получить и в поселке Звейнеклице в Екабпилсском крае. Там Даугава потеряла столько воды, что можно пройтись по руслу реки пешком.

Глазам открывается все то, что веками скрывалось — ракушки, мертвые раки и рыбы, а также различные предметы быта, попавшие в реку в результате деятельности человека. Необычные зрелища удивляют как туристов, так и рыболовов, которых расстраивают ограниченные возможности для рыбалки.