Топ-7 новых гостевых домов в Латвии, достойных нашего и вашего внимания

Несмотря на то, что 2020 оказался довольно сложным годом для туризма, это не помешало (а, может, и помогло) открытию нескольких уютных гостевых домиков в разным местах Латвии. Тургид выбрал несколько апартаментов, которые в этом году впервые приняли гостей и уже привлекли внимание латвийских путешественников.

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Кемпинг у озера Усмас



В Латвии немало мест, куда можно "сбежать" на выходные от изматывающего ритма города. Одно из таких мест — открывшийся лишь в этом сезоне Camping Milk, который расположился в Курземе на берегу озера Усмас.

По словам владельцев кемпинга Яниса Криеванса и Игоря Шурыгина, их целью было создать в Латвии место для отдыха, где бы одновременно присутствовали и комфорт, и аутентичность. Подходящее место искали долго, рассматривая разные варианты. Однажды приехали на озеро Усмас и увидели небольшие симпатичные коттеджи, построенные еще в советское время. Они обладали как желаемой простотой, так и собственным неповторимым шармом — показалось, что это именно то, что нужно. А позже эти коттеджи были выставлены на аукцион — поэтому не возникло никаких сомнений в том, что их "надо брать".

Foto: Igors Šurigins

Коттеджи расположены неподалеку от озера Усмас, на котором насчитывается около 100 аналогичных домиков. "На самом деле, это как сравнительно небольшая деревня. Если вы не хотите жить в лесной глуши, то это хорошая альтернатива, где вы можете время от времени видеть своих соседей, но в то же время сохранять приватность", — рассказывает Криеванс.

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