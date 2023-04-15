Join UP! Baltic подвел итоги первого года работы в странах Балтии: Египет круглогодично и популярная Турция

В течение первого года работы в Латвии, Литве и Эстонии туроператор Join UP! Baltic обслужил почти 80 000 клиентов и в 2022 году достиг оборота в 46,5 млн евро. Туроператор начал свою активную деятельность в странах Балтии год назад, 14 апреля 2022 года.

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Генеральный директор и член правления Join UP! Baltic Сабина Сайковская, комментируя первый год работы туроператора, отмечает, что первый год был динамичным и полным вызовов, но в целом успешным. "Нашей главной целью было завоевать доверие и признание путешественников и партнеров, нам нужно было доказать свою стабильность и поработать над репутацией надежного и доверчивого партнера. И нам это удалось: зимой мы стали ведущим туроператором по Египту с крупнейшей программой полетов в Египет, сотрудничаем с 98% турагентов в странах Балтии, нам удалось построить нашу компанию как стабильно развивающийся бизнес. Все эти вехи дают уверенность, что мы на пути к достижению нашей цели – стать одним из ведущих и самых любимых туроператоров в странах Балтии", - говорит Сайковская.

Из почти 500 туров, организованных туроператором, самыми популярными в течение первого года были Анталия в Турции и Шарм-эль-Шейх и Хургада в Египте. Причем в Литве и Эстонии Join UP! Baltic стал первым туроператором, который предлагает путешествовать в Шарм-эль-Шейх и летом, что сделало Египет круглогодичным направлением.

В настоящее время Join UP! Baltic предлагает путешественникам из стран Балтии такие направления, как Турция, Египет и Черногория. Туроператор вывел на балтийский рынок новые и эксклюзивные отели, которые доступны только от Join UP! Baltic: 40 отелей в Египте, 44 в Турции и 31 отель в Черногории.

Рейсы Join UP! Baltic в Египет и Турцию выполняются авиакомпанией одной группы компаний - украинской SkyUp Airlines. Join UP! и SkyUp Airlines принадлежат группе компаний UPfamily. Рейсы летней программы в Черногорию с мая по октябрь будет выполнять авиакомпания Air Montenegro.