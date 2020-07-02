К концу лета airBaltic планирует выполнять полеты по 49 маршрутам из Риги

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic до конца августа планирует предложить полеты из Риги по 49 маршрутам, сообщила агентству LETA представитель авиакомпании Алиса Бриеде.

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В настоящее время airBaltic уже выполняет прямые рейсы из Риги в ряд деловых центров Европы и продолжает возобновлять полеты в такие популярные места отдыха, как Дубровник, Риека и Сплит в Хорватии, Барселона в Испании, Ницца во Франции, Ларнака на Кипре, Рим, Катания и Милан в Италии и др. Также airBaltic предлагает прямые рейсы из Таллина и Вильнюса.

airBaltic планирует, что к концу августа количество маршрутов из Риги увеличится до 49, а из Таллина и Вильнюса - до 10 направлений из каждого города.

Спрос на билеты с начала июня вырос втрое. Самыми востребованными маршрутами airBaltic в ближайшее время являются Малага (Испания) и Афины (Греция), а в августе - Рейкьявик (Исландия), Дубровник и Сплит (Хорватия).

Бриеде отметила, что стабильные тенденции роста сохраняются и на маршрутах Рига-Осло, Рига-Берлин, Рига-Амстердам, Рига-Лондон, Рига-Дублин. Особенно большим спросом пользуются полеты из Лондона и Дублина в Ригу.