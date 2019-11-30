Как будет работать Рождественский рынок на Домской площади?

Рождественский рынок на Домской площади будет работать с 30 ноября до 8 января 2020 года. Торжественное открытие рынка состоится в первое воскресенье Адвента – 1 декабря, с 17:00 и до 19:00.

Горячее вино и аромат жареного миндаля, пряные "пипаркукас" и изделия латышских ремесленников… Начало работы Рождественского базарчика – один из верных признаков, что приближается праздник.

Каждый день посетителей ждут Рождественские чудеса – будут проходить концерты, работать творческая мастерская, ждет гостей и Дед Мороз! Традиционные напитки и закуски холодного времени года – глинтвейн и "пипапкукас", жареный миндаль и копчености, конечно, горячие чай и кофе – порадуют всех лакомок. Здесь же можно будет приобрести Рожественские подарки близким и любимым –красочные варежки, искусные подсвечники, баночки с медом, ароматические свечи из воска, теплые носки и шарфы… В подарок самым маленьким можно будет купить экологичные деревянные игрушки, с любовью сшитых из тряпочек медведей. В подарок дамам – украшения из янтаря и серебра…

На базарчике на Домской площади можно будет не только приобрести лакомства и изделия мастеров, но и ознакомятся с традициями, характерными для различных краев Латвии – волочением колоды, Рождественским меню… Состоятся и Рождественские концерты: в программе и всемирно известные мелодии, и традиционные латышские песни. Выступят по-группы и фольклорные ансамбли. По пятницам и субботам базарчик будет работать до 22.00.

Время работы рынка



По рабочим дням: 10:00 – 20:00

По пятницам и субботам: 10:00 – 22:00

По воскресеньям: 10:00 – 20:00

24 декабря: 10:00 – 18:00

В Новогоднюю ночь: 10:00 – 02:30

Кроме того в Риге с 30 ноября до 8 января 2020 года будут работать еще несколько Рождественских рынков: