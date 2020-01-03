Как изменились отели за минувшие 10 лет? Рассказывают специалисты

Эксперты назвали самые большие перемены, которые произошли в гостиничном бизнесе за последнее десятилетие. В их числе значительный рост отельных сетей и изменение услуг в сторону экологичности. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Points Guy.

Как отмечают аналитики издания, гостиничная индустрия по отдельным аспектам стала практически неузнаваемой. О больших переменах говорит, в первую очередь, головокружительное число слияний и поглощений. Так, в США в 1990 году почти две трети всех отелей были независимыми. Сейчас таковых осталось только 40%, а на рынке доминируют гостиничные сети.

Торговые марки, обеспечивающие высококлассный гостиничный сервис — шоколадки на подушках и крохотные туалетные принадлежности в ванной комнате — изменили свой продукт. Например, совершен переход от мини-флаконов с шампунем к дозаторам многоразового использования. Так, они стремятся к большей экологичности и заодно снижают собственные расходы. Некоторые отели теперь предлагают постояльцам поддержать ответственное отношение к природе и всячески поощряют уменьшение числа уборок или повторное использование полотенца. Более экологичное пребывание также включено в список главных изменений в гостиничном бизнесе.

Специалисты подчеркивают, что гостиницы сильно изменились внутри. Столы и шкафы в номерах уменьшились, а во многих случаях просто убраны. Даже стойка регистрации в некоторых отелях заменена регистрацией на планшете или в мобильном приложении. Путешественники теперь могут вообще не разговаривать с человеком при заселении. Даже ключи в виде пластиковых карточек стали заменяться специальным сервисов в телефоне. Технологии также сделали бесплатный высокоскоростной Wi-Fi ожидаемым среди путешественников, а не приятным дополнением. В номерах увеличилось количество розеток, а рядом с кроватями стали появляться USB-порты.

Особое место специалисты уделяют новой платформе Airbnb. Компания основана в 2008 году. Благодаря сервису, туристы получили на 6 млн больше новых мест для отдыха, чем чуть более десяти лет назад. К тому же, у путешественников появилась возможность выбрать необычные условия для жизни, например, иглу или в домик на дереве.