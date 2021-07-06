Как у бабушки в деревне: С июля по октябрь в Латвии пройдут "Дни домашних кафе"

С июля по октябрь этого года в различных местах Латвии проводятся "Дни домашних кафе". Это мероприятие предоставляет возможность совершить путешествие по Латвии, отведать особые блюда, приготовленные владельцами крестьянских хозяйств. Гостеприимные хозяева превратили свои дворы в домашние кафе или рестораны, чтобы порадовать посетителей кулинарными шедеврами - любимыми блюдами членов семьи и друзей.

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Что такое "Дни домашних кафе"?

"Дни домашних кафе" - это возможность для сельских путешественников воспользоваться гостеприимностью крестьянских хозяйств, насладиться домашней едой, испытать новые вкусовые ощущения, а также почувствовать себя "как у бабушки в деревне". Ценность деревенской еды заключается не только в том, что ее готовят по забытым старинным рецептам. Главное ее достоинство - использование свежих продуктов, например, овощей "только что с грядки", и других даров крестьянских хозяйств, из которых их владельцы умеют создавать вполне современные блюда. Они, как истинные хозяева, всегда искренне рады видеть, что приготовленная ими еда нравится гостям. И эта радость взаимна и тем более велика потому, что ощутить ее можно нечасто - только во время путешествия по Латвии в "Дни домашних кафе", которые проводятся один раз в году. Что ни говори, удовольствие от хорошей еды стоит того, чтобы совершить это путешествие.

В эти дни будут принимать посетителей не только участники "Дней домашних кафе", предлагающие в своих дворах семейные кулинарные шедевры, но и постоянно действующие предприятия общественного питания, а также кафе и гостиницы, не предоставляющие свои услуги на постоянной основе. Во время "Дней домашних кафе" состоятся различные культурные мероприятия: занятия рукоделием, игры, небольшие концерты, танцы, представления и т.д.

Где и когда проводятся "Дни домашних кафе"?

Foto: LETA

"Дни домашних кафе" состоятся в 32 регионах Латвии, расположенных в живописных областях страны - от Курземе до Латгалии. Информацию о местах проведения, участниках мероприятия и меню каждого домашнего кафе можно найти на веб-сайте www.majaskafejnicas.lv. На сайте также есть карта с указанием регионов и дат проведения мероприятия. Сайт постоянно пополняется информацией о новых участниках "Дней домашних кафе".

Старт "Дням домашних кафе" будет дан в Кулдигском крае 10 и 11 июля. Города Кулдига и Скрунда, где начинается мероприятие, расположены в красивейших местах Курземе, на берегу реки Венты. Гостеприимные и творческие жители региона выращивают в своих хозяйствах или производят на семейных предприятиях высококачественные продукты. Девять домашних кафе 10 и 11 июля приглашают ощутить блаженство, навеваемое спокойным течением Венты, неспешно насладиться многообразием и очарованием окрестностей городов и ощутить их неповторимый вкус. "Домашние кафе" TASTE KULDĪGA объединяет стремление предложить посетителям лучшие продукты, созданные природой и человеком, будь то грибы шиитаке, говядина, яйца или козий крем-сыр и перец чили. Хозяева распахнут двери своих хозяйств, познакомят посетителей с укладом своей жизни и пригласят отведать производимые хозяйством продукты. С предложениями Кулдигского края можно познакомиться здесь.

Календарь "Дней домашних кафе":

Foto: Publicitātes attēli





10-11 июля

Кулдигский край 10-11.07.2021

16-18 июля

Юг Южного Курземе - Руцавский, Ницкий и Гробинский края 16.-18.07.2021

Лимбажский край 16-18.07.2021

Пиебалга - Яунпиебалгский и Вецпиебалгский края 17.07.2021

23-25 июля

Видусдаугава - Айзкраукльский край (Кокнесе, Айзкраукле, Скривери, Плявиняс, Яунелгава, Нерета) 24-25.07.2021

Южная Латгалия - Даугавпилс, Даугавпилсский, Дагдский и Краславский края 23-24.07. 2021

Бауский край - Бауска, Иецава, Рундале, Вецумниеки 23-24.07.2021

1 августа

Сигулдский край 01.08.2021

6-8 августа

Север Южного Курземе - Павилоста, Айзпуте, Цирава, Дурбе, Казданга, Лажа, Калвене 06-07.08. 2021

Лейшмалите - Приекульский и Вайнёдский края 06-08.08.2021

Валмиерский край 07-08.08.2021

13-15 августа

Средняя Латгалия - Аглонский, Прейльский, Резекненский и Лудзенский края 13-14.08.2021

Салдусский край 14.08.2021

Валкский край 14-15.08.2021

Цесвайне и Лубана 14-15.08.2021

21-22 августа

Алсунгский край - Алсунга, Гудениеки, Юркалне 21.08.2021

Смилтенский край - Рауна, Апе, Смилтене 21.-22.08.2021

27-29 августа

Охраняемая ландшафтная территория "Вецлайцене" 28.08.2021

Окрестности Мерсрагса и Рои 27-28.08.2021

Северная Латгалия - Балвский край (Балви, Виляка, Ругаи, Балтинава) 28-29.08.2021

03-05 сентября

Талси и окрестности 03.-05.09.2021

Гулбенский край 04.09.2021

Ропажский и Саласпилсский края 04.09.2021

Волнующая Видземе - Царникавский, Саулкрастский, Салацгривский и Алойский края 04-05.09.2021

11-12 сентября

Ливское побережье и Дундага - Овиши, Лужня, Микельторнис, Лиелирбе, Сикрагс, Мазирбе, Кошрагс, Пиртакс, Саунагс, Вайде, Колка, Уши, Айзклани, Мелнсилс, Пурциемс, Гипка и Дундагская волость 11-12.09.2021

Екабпилсский край и Селия - Екабпилс, Сала, Виесите, Акнисте, Крустпилс 11-12.09.2021

17-19 сентября

Кекавский край - Кекава, Даугмале, Баложи, Балдоне 17-19.09.2021

Лигатненский край 17-19.09.2021

25-26 сентября

Цесисский край - Паргауя, Приекули, Скуене, Цесис 25-26.09.2021

Добельский край - Добеле, Тервете, Ауце 25-26.09.2021

02-03 октября

Окрестности Курземе - Энгуре, Тукумс, Яунпилс, Кандава, Национальный парк Кемери" 02-03.10.2021

Огрский край - Лиелварде, Кегумс, Огре, Икшкиле 02-03.10.2021

Внимание!

Планируя маршрут, обязательно подайте заявку на посещение. Контактную информацию можно найти на веб-сайте www.majaskafejnicas.lv, открыв конкретное предложение.

Обратите внимание на дату и время предложений участников!

Соблюдайте все действующие в стране меры эпидемиологической безопасности, будьте ответственны перед собой, владельцами кафе и перед другими посетителями! Актуальную информацию об эпидемиологической ситуации можно найти на веб-сайтах www.spkc.gov.lv и covid19.gov.lv.

В связи с эпидемиологической ситуацией в предложения могут быть внесены изменения, о которых можно узнать в разделах веб-сайта www.majaskafejnicas.lv, открыв конкретное предложение или связавшись с участниками.

В некоторых домашних кафе плата принимается только наличными.

"Дни домашних кафе" организуют Латвийская ассоциация сельского туризма "Lauku ceļotājs" ("Сельский путешественник") и Латвийское агентство инвестиций и развития. За новостями мероприятия можно следить ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.