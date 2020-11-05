Карантин на селе: КАРТА мест для самоизоляции за пределами Риги

Латвийская ассоциация сельского туризма Lauku ceļotājs собрала актуальную информацию о тех объектах сельского туризма, владельцы которого готовы принять гостей, нуждающихся в самоизоляции или карантине. По словам президента Lauku ceļotājs Аснаты Зиемеле, такие помещения расположены по всей Латвии, однако большая часть из них находится в Видземе.

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По окончании активного туристического сезона возросло количество таких мест, владельцы которых готовы принять меры безопасности и предложить свои услуги тем, кому необходимо изолироваться или уйти на карантин. На сайте celotajs.lv создан специальный раздел "Размещение на объектах сельского туризма для самоизоляции и карантина", в котором регулярно обновляется информация об актуальных предложениях. Карту с такими местами можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Где жить?

Дома отдыха

Это отдельно стоящие дома с несколькими спальнями, гостиной, кухней, оборудованной всем необходимым для приготовления пищи. Иногда в доме отдыха или на прилегающей к нему территории есть еще и баня. У дома также есть небольшая частная территория, на которой могут гулять дети или вы можете заниматься спортом. Дома отдыха подходят для карантина и самоизоляции семей, которым нужно больше места, чтобы все члены семьи могли работать и учиться удаленно, не мешая друг другу. В домах для отпуска обычно есть подключение к Интернету, но вам нужно заранее убедиться в его качестве. Также в некоторых случаях в домах разрешено пребывание четвероногих питомцев.

Кемпинги

В случае с кемпингами вас будут ожидать индивидуальные дома, отапливаемые и полностью оборудованные всем необходимым. Открытая площадка является общей для всех, но она достаточно велика, чтобы соблюдать необходимую дистанцию.

Гостевые дома

В гостевых домах есть отдельные комнаты или апартаменты со всеми удобствами и кухонными принадлежностями, а также отдельные коттеджи. Гостевые дома обычно располагаются в сельской местности, где можно прогуляться на природе или заняться спортом с соблюдением соответствующих мер безопасности.

Услуги

При бронировании проживания желательно знать, какие дополнительные услуги могут потребоваться, и своевременно согласовывать их с хозяевами. В большинстве случаев кормить вас не будут, но всегда можно договориться с хозяевами о доставке еды или продуктов из ближайшего кафе или магазина.

Цены

Цены могут быть указаны в информации о проживании, но в большинстве случаев придется договариваться с хозяевами индивидуально: стоимость будет сильно зависеть от продолжительности пребывания, количества гостей, необходимых услуг и других условий.

Как выбрать?

Подобрать жилье можно по расположению на карте, прочитать описание и посмотреть фотогалерею. Необходимо связаться с владельцами недвижимости для уточнения услуг, наличия мест, цен и других условий. И будьте ответственными, сообщая хозяевам о собственном здоровье.