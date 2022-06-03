КАРТА: 227 мест, куда поехать на "Дни открытых дверей на селе" в эти выходные

В субботу, 4 июня, в Латвии пройдут ежегодные "Дни открытых дверей на селе", в которых примут участие 227 хозяйств и туристических мест, которые предложат всем желающим их посетить в этот день необычные развлекательные мероприятия.

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"Дни открытых дверей на селе" стали доброй традицией, когда мы каждый год приглашаем вас открывать сезон путешествий по Латвии. В мероприятии принимают участие производители продуктов питания, ремесленники, банщики, растениеводы, крупные сельские хозяйства, замки и усадьбы, парки аттракционов, сельские таверны и рестораны, природные тропы, дома для ночлега и многое другое.

В день мероприятия хозяева предлагают специально подготовленные программы и скидки на свои товары и услуги. В широком ассортименте представлены дегустации деликатесов, организованные хозяевами экскурсии и рассказы о своем предприятии и фермерстве, мастер-классы, творческие мастерские, беседы, общение с домашними животными, походы, катание на лодках, рыбалка, катание на лошадях, игры, торговля, пикники и так далее.

Как планировать свое путешествие

Предложение обширное и разнообразное, поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с информацией, выбрать интересные для себя достопримечательности и спланировать поездку. Это можно сделать следующим образом:

Более подробную информацию и контакты всех 227 участников акции можно найти ЗДЕСЬ ;

; За текущими событиями мероприятия можно следить на странице Lauku ceļotājs в Facebook. Распечатанную карту акции можно бесплатно получить на заправочных станциях Circle K, в туристических информационных центрах и у участников мероприятия.

Общее время проведения мероприятия – 4 июня с 10:00 до 18:00, но отдельные хозяева могут продлить это время или установить конкретное время для своей экскурсии, дегустации или другой программы.

Поездку можно спланировать по интересам или по месту нахождения участников мероприятия, используя распечатанную или онлайн-карту. Принимающие участие в мероприятии хозяйства сгруппированы по тематике:

"Деревенские деликатесы" : отечественные производители, предлагающие самые разные деревенские деликатесы – от домашнего хлеба и пирожных до коктейлей из шмаковки и мороженого из овечьего молока;

: отечественные производители, предлагающие самые разные деревенские деликатесы – от домашнего хлеба и пирожных до коктейлей из шмаковки и мороженого из овечьего молока; "Объекты природы" : природные тропы с приключениями и походами вместе с местными натуралистами;

: природные тропы с приключениями и походами вместе с местными натуралистами; "Культурно-исторические объекты" : усадьбы и замки, музеи со специальными программами;

: усадьбы и замки, музеи со специальными программами; "Спорт и развлечения" : расслабляющая стрельба из лука и активный отдых в лесу;

: расслабляющая стрельба из лука и активный отдых в лесу; "Проживание": разнообразные места для ночлега – от простейших кемпингов до приусадебных гостиниц, в том числе недавно открывшиеся глемпинги и гостевые дома.

Посещение у хозяев необходимо забронировать заранее!

Что можно увидеть в ходе "Дней открытых дверей на селе"

Вот несколько примеров в краях Латвии для идей и вдохновения для путешествий:

Видземе:

День сельских десертов с домашним пломбиром "Гогельмогель" и другими десертами, приготовленными из яиц от птичника собственного хозяйства в волости Скулте.

Весна в саду – мастер-класс по посадке роз и созданию сада в Вийциемсе.

Превращения пушистого кролика – демонстрация стрижки шерсти ангорского кролика на кролиководческой ферме волости Дикли.

Латгалия:

Секреты лаборатории Шмаковки – возможность быть "посвященным в латгальцы" и ощутить самое сердечное латгальское гостеприимство в волости Скрудалиена.

Большое веселье с пузырями у гномов в Вараклянах – мастер-класс по изготовлению мыльных пузырей и аттракцион "Человек в пузыре".

Турнир по мини-гольфу в сельской местности Латгалии в кемпинге у озера в Скайстской волости.

Курземе:

Приготовленные на живом огне сочные бургеры из оленя в крае Роя.

Спокойное течение жизни в сельском доме – мастер-класс по выпечке скландраусиса, прогулка по лесной тропинке с заданиями, домашние зверюшки в сельском дворе в Алсунге.

Мини-зоопарк – африканские страусы Aнсис и Клео, голландские карликовые козочки Багира, Кола и Сприт, пара благородных оленей Намейс и Лива, затем еще альпаки, австралийские валлаби, дикобразы, павлины и индийские утки-бегуны – все они будут ждать в гости детей в волости Ница.

Земгале:

Творческий мастер-класс по лепке из глины – возможность создать понравившуюся посудку в Глудской волости.

Пройди путь приготовления хлеба и получи "секретный" рецепт в пекарне в Тервете.

Дни открытых дверей в трюфельном саду – разбудим весну в трюфельном саду и познакомимся с собакой – охотником на трюфели в волости Ауру Глуда.

Селия:

Познакомься с Вецселпилсом – активный день с фотоориентированием, вязанием веников и растопкой бани по-черному в Селпилсской волости.

Троицкая суббота в трактире Грицгале с экскурсией, мастер-классом по выпечке пирогов и мероприятием в сопровождении живой музыки в Пилскалнской волости.

На востоке Селии угостят испеченным на вертеле печеньем, покажут усадьбу Калкуну и научат старинным играм в бочче и городки.

Окрестности Риги:

Школа верховой езды в Кекавской волости предложит занятия верховой ездой или катание в конном экипаже.

Саласпилс – наслаждаемся островами на Даугаве, плывя на доске SUP.

В усадьбе Туркалне – каждый час экскурсия с рассказом об усадьбе и пивоварении, дегустацией пива и сидра.

Возможно, будет совсем не просто выбрать, куда пойти в день акции. Впрочем, переживать по этому поводу не стоит, ведь с этим событием настоящий летний сезон загородных путешествий только начинается. Встречаемся в деревне!