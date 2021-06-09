КАРТА: 240 мест, куда поехать на "Дни открытых дверей на селе"

К проведению ежегодной кампании “Дней открытых дверей на селе” в этом году подключились 240 хозяйств и туристических мест по всей Латвии, которые в течение четырех дней (с 10 по 13 июня) предлагают необычные развлекательные мероприятия, а также возможности отдыха для каждого жителя Латвии.
Кампания организована Латвийской Ассоциацией сельского туризма Lauku ceļotājs и Латвийским Агентством инвестиций и развития (LIAA) с 10 по 13 июня, когда приглашают ознакомиться с местным туристическим предложением во всех регионах, таким образом после длительного периода простоя оказав поддержку предпринимателям латвийской туристической отрасли.
Во время кампании можно будет посетить природные и культурно-исторические объекты, насладиться традиционными и современными сельскими радостями, активным и спортивным отдыхом, переночевать в самых разных местах, а также познакомиться с необычными объектами, о которых, возможно, значительная часть потенциальных путешественников до сих пор не знала. Современный кузнец, музей истории кино и фотографии, пчелиная пасека, истории хаски, футбол-гольф, хозяйства со всеми традиционными для Латвии сельскохозяйственными животными и птицей, коневодство, терапия в пчелином домике, лаборатория алхимика, необычная банька, замки, усадьбы, сельские трактирчики, производители лакомств и многие другие предложения в Латгалии, Курземе, Видземе и Пиериге ждут гостей. Полный список доступен ЗДЕСЬ.
Значительная часть мероприятий, предложенных в рамках кампании "Дней открытых дверей 2021", подготовлена специально для этого мероприятия. Ежегодно для проведения кампании выбирается новая основная тема, но объединяющими являются наши традиции и сельский образ жизни, что позволяет полноценно наслаждаться отдыхом вместе с семьей или друзьями – находиться на природе, сохраняя определенный комфорт.
Поездку можно спланировать по интересам или по месту нахождения участников мероприятия, используя распечатанную или онлайн-карту. Принимающие участие в мероприятии хозяйства сгруппированы по тематике:
- "Деревенские деликатесы": отечественные производители, предлагающие самые разные деревенские деликатесы – от домашнего хлеба и пирожных до коктейлей из шмаковки и мороженого из овечьего молока;
- "Объекты природы": природные тропы с приключениями и походами вместе с местными натуралистами;
- "Культурно-исторические объекты": усадьбы и замки, музеи со специальными программами;
- "Спорт и развлечения": расслабляющая стрельба из лука и активный отдых в лесу;
- "Проживание": разнообразные места для ночлега – от простейших кемпингов до приусадебных гостиниц, в том числе недавно открывшиеся глемпинги и гостевые дома;
- "Другие интересные объекты": те, места, которые невозможно классифицировать. Например, "Повседневная жизнь фабрики небольшого городка" или "Кино – от начала до наших дней".
Советы, которые позволят насладиться предложением "Дней открытых дверей 2021":
- Выберите самые интересные места. На веб-сайте Lauku ceļotājs доступны как карта, так и предложения участников кампании, где предоставлена информация о предлагаемых услугах и скидках.
- Информационные материалы. Если желаете получить печатную информацию, ищите карту мероприятия во всех туристическо-информационных центрах Латвии, на заправочных станциях Circle K Latvia, в туристических местах кампании или в бюро Lauku ceļotājs в Риге.
- Планируйте своевременно! Просьба соблюдать действующие в стране меры безопасности, дистанцию и установленные в хозяйствах правила эпидемиологической безопасности, предварительно связавшись с каждым планируемым туристическим местом индивидуально и договариваясь о своем визите. Некоторые места проведения кампании не доступны в течение всех четырех дней или же существует определенное время, когда они ждут гостей. Кампания проходит с 10 по 13 июня с 10:00 до 18:00, если хозяйство не указало индивидуализированную информацию.
- Следите за новейшей информацией кампании. Учитывая потенциально меняющиеся эпидемиологические условия, просим следить также за актуальными новостями в социальных СМИ – на сайте мероприятия в Facebook и в профиле Lauku ceļotājs в Facebook.
Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.