КАРТА: 240 мест, куда поехать на "Дни открытых дверей на селе"

К проведению ежегодной кампании “Дней открытых дверей на селе” в этом году подключились 240 хозяйств и туристических мест по всей Латвии, которые в течение четырех дней (с 10 по 13 июня) предлагают необычные развлекательные мероприятия, а также возможности отдыха для каждого жителя Латвии.

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Кампания организована Латвийской Ассоциацией сельского туризма Lauku ceļotājs и Латвийским Агентством инвестиций и развития (LIAA) с 10 по 13 июня, когда приглашают ознакомиться с местным туристическим предложением во всех регионах, таким образом после длительного периода простоя оказав поддержку предпринимателям латвийской туристической отрасли.

Во время кампании можно будет посетить природные и культурно-исторические объекты, насладиться традиционными и современными сельскими радостями, активным и спортивным отдыхом, переночевать в самых разных местах, а также познакомиться с необычными объектами, о которых, возможно, значительная часть потенциальных путешественников до сих пор не знала. Современный кузнец, музей истории кино и фотографии, пчелиная пасека, истории хаски, футбол-гольф, хозяйства со всеми традиционными для Латвии сельскохозяйственными животными и птицей, коневодство, терапия в пчелином домике, лаборатория алхимика, необычная банька, замки, усадьбы, сельские трактирчики, производители лакомств и многие другие предложения в Латгалии, Курземе, Видземе и Пиериге ждут гостей. Полный список доступен ЗДЕСЬ.



Значительная часть мероприятий, предложенных в рамках кампании "Дней открытых дверей 2021", подготовлена специально для этого мероприятия. Ежегодно для проведения кампании выбирается новая основная тема, но объединяющими являются наши традиции и сельский образ жизни, что позволяет полноценно наслаждаться отдыхом вместе с семьей или друзьями – находиться на природе, сохраняя определенный комфорт.

Поездку можно спланировать по интересам или по месту нахождения участников мероприятия, используя распечатанную или онлайн-карту. Принимающие участие в мероприятии хозяйства сгруппированы по тематике:

"Деревенские деликатесы" : отечественные производители, предлагающие самые разные деревенские деликатесы – от домашнего хлеба и пирожных до коктейлей из шмаковки и мороженого из овечьего молока;

: отечественные производители, предлагающие самые разные деревенские деликатесы – от домашнего хлеба и пирожных до коктейлей из шмаковки и мороженого из овечьего молока; "Объекты природы" : природные тропы с приключениями и походами вместе с местными натуралистами;

: природные тропы с приключениями и походами вместе с местными натуралистами; "Культурно-исторические объекты" : усадьбы и замки, музеи со специальными программами;

: усадьбы и замки, музеи со специальными программами; "Спорт и развлечения" : расслабляющая стрельба из лука и активный отдых в лесу;

: расслабляющая стрельба из лука и активный отдых в лесу; "Проживание" : разнообразные места для ночлега – от простейших кемпингов до приусадебных гостиниц, в том числе недавно открывшиеся глемпинги и гостевые дома;

: разнообразные места для ночлега – от простейших кемпингов до приусадебных гостиниц, в том числе недавно открывшиеся глемпинги и гостевые дома; "Другие интересные объекты": те, места, которые невозможно классифицировать. Например, "Повседневная жизнь фабрики небольшого городка" или "Кино – от начала до наших дней".



Советы, которые позволят насладиться предложением "Дней открытых дверей 2021":

Выберите самые интересные места. На веб-сайте Lauku ceļotājs доступны как карта , так и предложения участников кампании, где предоставлена информация о предлагаемых услугах и скидках.

На веб-сайте Lauku ceļotājs доступны как , так и кампании, где предоставлена информация о предлагаемых услугах и скидках. Информационные материалы. Если желаете получить печатную информацию, ищите карту мероприятия во всех туристическо-информационных центрах Латвии, на заправочных станциях Circle K Latvia, в туристических местах кампании или в бюро Lauku ceļotājs в Риге.

Если желаете получить печатную информацию, ищите карту мероприятия во всех туристическо-информационных центрах Латвии, на заправочных станциях Circle K Latvia, в туристических местах кампании или в бюро Lauku ceļotājs в Риге. Планируйте своевременно! Просьба соблюдать действующие в стране меры безопасности, дистанцию и установленные в хозяйствах правила эпидемиологической безопасности, предварительно связавшись с каждым планируемым туристическим местом индивидуально и договариваясь о своем визите. Некоторые места проведения кампании не доступны в течение всех четырех дней или же существует определенное время, когда они ждут гостей. Кампания проходит с 10 по 13 июня с 10:00 до 18:00, если хозяйство не указало индивидуализированную информацию.

Просьба соблюдать действующие в стране меры безопасности, дистанцию и установленные в хозяйствах правила эпидемиологической безопасности, предварительно связавшись с каждым планируемым туристическим местом индивидуально и договариваясь о своем визите. Некоторые места проведения кампании не доступны в течение всех четырех дней или же существует определенное время, когда они ждут гостей. Кампания проходит с 10 по 13 июня с 10:00 до 18:00, если хозяйство не указало индивидуализированную информацию. Следите за новейшей информацией кампании. Учитывая потенциально меняющиеся эпидемиологические условия, просим следить также за актуальными новостями в социальных СМИ – на сайте мероприятия в Facebook и в профиле Lauku ceļotājs в Facebook.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.