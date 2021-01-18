Кататься на лыжах, гулять и смотреть на город: чем заняться в Юрмале зимой

Коронавирус заставил большинство из нас отказаться от походов в кино, театр и музеи – все они закрыты из-за пандемии. А, значит, большинство развлечений приходится искать на свежем воздухе. Тургид предлагает рассмотреть Юрмалу в качестве одного из направлений для прогулок на выходных. Но чем там можно заняться?

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Может быть большинство из вас не знает, но Юрмала – второй по величине город Латвии по площади, причем почти половину из 100 кв. километров занимают леса – отличное место для прогулок на безопасном расстоянии от окружающих. А, учитывая накрывшее Латвию снежное покрывало, в лесах и парках стало еще прекраснее.

Катание на лыжах на пляже и в лесопарке Дзинтари

Foto: Artis Veigurs, Jūrmalas pilsētas domes arhīvs

Если вам хочется не просто гулять, но заняться более активным отдыхом, то обратите внимание, что на пляже от места впадения Лиелупе в Рижский залив и до Яункемери создана лыжная трасса протяженностью 22 километра. Но те, кто хочет покататься на лыжах, должны приходить со своим снаряжением – прокат лыжного снаряжения недоступен.

Прогулки в Парке света

До 28 февраля в Дзинтари продолжит работу Парк света, который открылся в этом году в Дзинтарском лесопарке уже в четвертый раз. В этом году на территории парка загорелось еще больше огней – была создана новая аллея световых деревьев. Кроме того, подсветили и смотровую башню, а также вновь оборудовали уже знакомый посетителям светящийся парковый мостик, который опять превратился в фантастическую арку в форме морской волны. Для посетителей парк открыт каждый день до 22:00 часов. На его фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Прогулки по природному парку Рагакапа

Foto: Artis Veigurs, Jūrmalas pilsētas arhīvs

Еще одно отличное место для прогулок по Юрмале – природный парк Рагакапа. Здесь можно побродить по лесу (в нем создано два маршрута) или добраться до пляжа и посмотреть на одну из самых высоких дюн в Латвии, высотой 18,2 метра. А можно отправиться в Юрмальский музей под открытым небом и посмотреть на прибрежную рыбацкую ферму конца XIX - начала XX века с характерными постройками: жилым домом, амбаром, баней, сетями, лодкой и т.д. Территория музея открыта для посетителей ежедневно с 10:00 до 17:00 часов, кроме понедельника.

Пять пешеходных маршрутов по разным районам Юрмалы

Этим летом Юрмальский туристический информационный центр создал пять новых маршрутов для прогулок по Юрмале – пешеходных и на велосипеде. Маршруты знакомят с историей курортного города, типичными для Юрмалы жемчужинами деревянного зодчества, историями жизни выдающихся личностей и приглашают насладиться окружающей природой.

Более подробное описание маршрутов и карты можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Дубулты) и ЗДЕСЬ (Вецдубулты).

(Дубулты) и (Вецдубулты). Три других маршрута по Юрмале можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Лиелупе), ЗДЕСЬ (Буллюциемс) и ЗДЕСЬ (Вецбулдури).

Новые объекты окружающей среды в городе

Foto: Artis Veigurs, Jūrmalas pilsētas arhīvs

Впрочем, во время прогулок по Юрмале можно не только наслаждаться уникальной деревянной архитектурой, но и внимательно смотреть по сторонам. Тогда вы заметите необычных, сидящих на скамейках чаек, созданных скульптором Кристапом Гулбисом – они расположились в Дзинтари, в конце улицы Турайдас, а также в Майори, на площади у вокзала Майори, и в саду Хорна. Еще один интересный объект городской среды – "Шишка", автором которого является архитектор Дидзис Яунземс. А в дюнах, в конце самой узкой улицы Юрмалы, возле Дома Аспазии, стоит скульптура "Аспазия в дюнах" скульптора Ольги Шиловой – образ поэтессы в молодости.

Еда и горячие напитки на вынос

Во время ограничений большинство кафе и ресторанов Юрмалы продолжают готовить вкусные блюда на вынос. Такую еду можно найти как на улице Йомас, так и в других местах в Дубулты ("Kinza House" и "36.līnija"); В Булдури ("Kafijas stūrītis" и "Faces") и в Каугури ("Briedīškrogs").

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.