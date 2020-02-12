Сегодня внимание всего мира приковано к ситуации, которая сложилась из-за нового вида вируса — коронавируса, вспыхнувшего в Китае. По этой причине пострадали многие отрасли, в том числе — туризм. Латвийцам, которые планировали отправиться в Китай, из-за коронавируса приходится отказываться от поездки.

В связи со вспышкой коронавируса в провинции Хубэй и его стремительным распространением, Министерство иностранных дел призывает путешественников не отправляться в поездки в Китай. Но что делать тем, кто запланировал свою поездку в Китай заранее и уже все забронировал? Мы побеседовали с туристическими агентствами и страховой компанией, чтобы выяснить, что можно предпринять в такой ситуации.

Туристическое агентство Impro ceļojumi запланировало поездки в Китай — с 6 по 22 апреля и с 7 по 15 апреля. Руководитель отдела продаж турфирмы Лиене Эглите говорит, что на данный момент агентство не отменило путешествия для туристических групп в Китай, однако они связались с клиентами, чтобы выяснить их мнение относительно происходящего. "Окончательное решение мы сможем принять только тогда, когда все клиенты сделают свой выбор в связи с намечающейся поездкой", — говорит Эглите. Представители турфирмы надеются, что до апреля ситуация нормализуется и поездки состоятся.

Путешественники, которые собирались отправиться в Китай, могут до определенной даты отказаться от тура, который предоставило агентство Impro ceļojumi. Благодаря этому можно будет своевременно определить состав тургруппы и рассчитать связанные с этим расходы.