Распространение инфекции COVID-19 повлияло на весь мир. 17 марта Латвия закрыла границы, но до сих пор множество наших соотечественников остаются за рубежом и не могут попасть домой. Они перебирают все варианты и ищут возможности добраться до Латвии, но когда им это удастся, не знает никто.

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Ситуация меняется ежечасно. Каждый, кто хочет своевременно вернуться домой, постоянно следит за новостями. Руку помощи в этой ситуации протягивают участники групп на Facebook Ceļo bez bēdu! и Latviešu ceļo — diskusijas par ceļošanu, а также других, недавно созданных — они предлагают неиспользованные авиабилеты или просто дельный совет. Многим уже успели помочь, но кто-то все еще не смог вернуться.

В середине января Анна Канска вместе с друзьями отправилась в трехнедельное путешествие по Шри-Ланке. После этого друзья вернулись в Барселону, где ранее жила и работала Анна, а сама женщина в одиночестве отправилась на Бали. "До объявления чрезвычайной ситуации люди не воспринимали вирус как что-то серьезное, я планировала остаться здесь на два месяца и в середине апреля вернуться в Латвию", — говорит Анна.

Она рассказывает, что целью ее поездки был как туризм, так и работа, потому что ее профессиональная деятельность связана с туризмом, фотографией и съемками. "Так как изначально я хотела остаться в Индонезии на два месяца, то на прошлой неделе мне пришлось сходить в иммиграционную службу, чтобы подать заявление на продление визы (после прилета туристам дается месяц, чтобы они ее продлили), и для того, чтобы подготовить визу, иммиграционная служба забрала мой паспорт. Семья и друзья говорят разное: одни — чтобы я как можно быстрее вернулась домой, другие — что лучше оставаться здесь, пока ситуация не стабилизируется. Как только я поняла всю серьезность ситуации с этим вирусом, то захотела попасть домой как можно быстрее, любым доступным способом, но мой паспорт все еще находился в иммиграционной службе, и получить я его смогла только в понедельник, когда было уже поздно ехать домой", — говорит Анна.

"С одной стороны, я могу полететь в какую-нибудь другую европейскую страну, арендовать машину, потому что не хочу подвергать своих друзей риску, если они за мной поедут, но неясно, насколько далеко я смогу уехать, не будут ли отменены рейсы, не застряну ли я в другой стране. На данный момент я нахожусь в достаточно изолированном месте, а путешествуя, невозможно избежать толпы людей, я вынуждена буду побывать в трех-четырех аэропортах. Невозможно спрогнозировать, что произойдет в следующем месяце, но когда я поняла, что не смогу попасть в Латвию, самым безопасным вариантом мне стало казаться остаться здесь до 14 апреля. У меня есть где остаться, я в Ловина, здесь сейчас мало туристов. На данный момент я работаю над проектом, в рамках которого фотографирую туристические виллы и могу там оставаться, а благодаря специфике работы большую часть времени провожу одна, чему очень рада. Туристической отрасли на Бали нанесен удар, не знаю, насколько долго смогу работать над проектом, мой клиент сам озадачен тем, сможет ли он платить сотрудникам и как долго. Однако на данный момент я в безопасности и изоляции, мне есть где остановиться, пока я не найду возможности вернуться", — говорит путешественница.

Анна рассказывает, что старается сохранять трезвый рассудок и думать о реальных доступных вариантах, но не скрывает, что переживает. "Очень неприятно, что не могу контролировать происходящее со мной. Я хочу быть дома, со своими, я доверяю системе здравоохранения Латвии. В Латвии очень хорошо контролируют кризисную ситуацию, чего нельзя сказать о многих других странах. Волнуюсь я и из-за того, что Индонезия очень поздно начала реагировать, что информации нет, местные считают, что информацию о распространении вируса специально скрывают, чтобы все "выглядело лучше". Здесь не очень хорошая система здравоохранения, завтра закрываются школы, будут отменены мероприятия, но аэропорты продолжают работать. И, конечно, я не знаю, какой будет ситуация 14 апреля в Европе и Индонезии, будут ли возобновлены пассажирские полеты. Я очень надеюсь, что до середины апреля ситуация в Европе стабилизируется, а Индонезия не станет еще одним Китаем или Италией, и я смогу спокойно вернуться домой", — говорит Анна.

Жанете Виллеруша на данный момент находится в Марокко. 10 марта она прилетела в Рабат вместе с попутчиками. Это была долгожданная поездка, которой она планировала наслаждаться до 24 марта. "В Марокко нет широкодоступного интернета, и о закрытии границ мы узнали вчера. На тот момент больше не оставалось ни одного билета в Европу. Затем последовало известие о том, что Марокко тоже закрывает границы. У нас физически не было возможности попасть на паром в Европу и, как я думаю, билетов тоже не было. Марокканский аэропорт полон французских туристов, которые устроили бунт", — рассказывает Жанете. Она говорит, что вместе с компаньоном зарегистрировалась в регистре Консульской службы и подчеркивает, что никто не сообщил ей об отмене рейса, а 16 марта пришло сообщение об обновлении его статуса. "Безусловно, эта ситуация вызвала стресс, мы стали перебирать планы "А" и "Б" — почти весь алфавит…", — рассказывает женщина. Жанете уже нашла жилье на тот случай, если ей придется там задержаться, а также ищет других путешественников в Марокко, которые находятся в похожей ситуации и хотели бы снимать апартаменты в складчину, чтобы вышло дешевле. "Ситуация меняется каждый час, мы за ней следим. Но так как мы не можем на нее повлиять, то спокойно продолжаем свой путь и наслаждаемся им. Думают, все разрешится", — подводит итог Жанете.

Элина Буркевица отправилась в путешествие в Таиланд 9 марта, а вернуться планировала 25 марта. В сложившейся ситуации попасть домой до 17 марта она не смогла, однако вместе с попутчиком последовала всем рекомендациям Министерства иностранных дел. "Будем надеяться на лучшее. Эта ситуация не из приятных. Конечно, и мы волнуемся, поэтому каждый день внимательно следим за новостями! Стараемся думать позитивно. Конечно, мы хотели бы попасть домой 25 марта, можно полететь в Москву и оттуда как-нибудь добраться, но в то же время не хочется там застрять, поэтому мы рассматриваем вариант остаться здесь подольше. Пугает неясность относительно того, действительно ли 14 апреля откроют границы и заработает Рижский аэропорт. Сейчас никто этого не знает, все следят за новостями и рассматривают все возможные сценарии", — подводит итог Элина, добавляя, что их туристическая виза истекает 9 апреля — раньше, чем может закончиться чрезвычайная ситуация.

Что делать?

15 марта в прямом эфире "Delfi TV с Янисом Домбурсом" на вопросы о том, как действовать в сложившейся чрезвычайной ситуации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис рассказал, что "латвийцы находятся практически по всему миру", и с приближением кризисной ситуации они стали проявлять все больше интереса к возвращению домой. Теперь Консульская служба министерства каждый день получает более 1000 звонков, а в целом попыток дозвониться предпринималось в 14 раз больше. Число операторов увеличили в восемь раз, но тем, кто звонит, приходится ждать, подчеркнул 15 марта Бекерис.

Как ранее сообщал DELFI, 16 марта до закрытия воздушного пространства airBaltic добавил 16 дополнительных рейсов, но граждане и постоянные жители Латвии, которые хотят вернуться после 17 марта, могут заполнить на домашней странице авиакомпании форму запроса и попасть благодаря этому на возможные репатриационные рейсы. Бекерис подчеркнул, что репатриационные рейсы — лишь первый этап. После того, как воздушное пространство будет закрыто, в случае необходимости те, кто застрял за границей, смогут добраться домой чартерными рейсами. Если человек понимает, что ни теми, ни какими-либо другими рейсами он вернуться не сможет, ему нужно зарегистрироваться в Консульском регистре Министерства иностранных дел.

Согласно Министерству иностранных дел, желающие вернуться в Латвию после 16 марта должны сделать следующее.

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