Три деревянных замка в Латвии, достойных того, чтобы в них побывать

Если время от времени вас посещает желание понять, как жили наши предки и как – в таких условиях – они вообще умудрились выжить, то в Латвии есть целых три места, где это можно сделать. Исторические реконструкции древних поселений знакомят вас с бытом древних жителей территории Латвии – латгалов, куршей, селов и земгалов.

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Эти три места – Арайши, Улдевена и Тервете – отличаются друг от друга и вы не пожалеете о потраченном времени даже если решите объехать все эти три замка.

Замок Улдевена





Foto: Nataly Hlapkovska

Собираясь в Лиелварде, в замок Улдевена, стоит помнить, что это не совсем настоящий древний замок. И хотя Лиелварде – то самое место, где на территории Латвии был возведен первый деревянный замок, Улдевена его "потомком" не является.

Замок Улдевена создал художник и большой любитель истории Агрис Лиепиньш. Эта "деревянная визуализация" основана на результатах исследований остатков древних строений, найденных в разных местах Латвии – в Талсинском, Даугмальском, Межотненском, Терветском краях – и является версией Лиепиньша о резиденции Улдевена – вождя племени Лиелвардского края.

Территорию замка окружает стена, за которую люди прятались в случае нападения. А в центре замка расположились разнообразные строения, характерные для той эпохи: несколько жилых домов (включая как землянку, так и четырехкомнатные "хоромы"), дом вождя, святой камень, колодец, разнообразные мастерские, свинарник, конюшня и т.д.

Foto: Nataly Hlapkovska

Обычно замки располагались на холмах или берегах рек, так что захватить его было не очень-то просто. В спокойное время в замке проживала семья вождя – обычно около 20 человек, но во время осады здесь могло укрыться аж до трех тысяч человек. Но надо хорошо помнить, что древние люди были ниже нас ростом, да и двери в домах делались очень небольшими. Поэтому будьте готовы к тому, что, пролезая по укрепленной стене с одного ее края на другой, вы можете внезапно приложиться головой об низко расположенное бревно.

Больше информации о замке и его фото ЗДЕСЬ.



